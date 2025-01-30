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馬克西獲夢幻球衣 比贏湖人開心

2025/01/30 05:30

七六人仰賴後衛馬克西火熱表現，從7連敗觸底反彈。（法新社）七六人仰賴後衛馬克西火熱表現，從7連敗觸底反彈。（法新社）

豪取43分 率七六人3連勝

詹姆斯（右）再度與兒子布朗尼聯手禦敵，仍難擋七六人攻勢。 （法新社）詹姆斯（右）再度與兒子布朗尼聯手禦敵，仍難擋七六人攻勢。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕詹姆斯昨斬獲31分、8籃板、9助攻，生涯抄截數以2311次，榮登史上第6，但A.戴維斯首節就因傷退場，湖人以104：118敗給七六人，無緣5連勝。

A.戴維斯前一場繳出42分、23籃板的超狂數據，但昨在首節剩2分10秒時因腹部斜肌拉傷退場，頓失重要戰力的湖人也在第二節一瀉千里，全場最多落後25分，勝負提前定調。

戴維斯傷退

大帝31分白忙一場

詹姆斯連8場拿到至少20分，延續40歲球員的最長紀錄，但他認為，A.戴維斯退場後讓湖人窒礙難行，「當球隊陣中的頂尖球員不在場時，勢必面臨嚴峻挑戰，如果他一開始不能打，我們還能擬定好策略，但若是在比賽中倒下，一切都會很棘手。」

七六人並非以完整陣容出擊，主戰中鋒恩比德生涯第400場缺陣，P.喬治也因傷沒打，不過馬克西扛起攻堅重任，一人狂轟43分，領軍拿下3連勝。

對於賽後得到詹姆斯的球衣，馬克西喜孜孜地說，「我在賽後告訴詹姆斯，我等他的球衣等了5年，我認識他有一段時間，我就想在今年拿到他的球衣，而他就像我的大哥，我曾和他一起在夏天訓練，也在6歲時去過他的訓練營，他是個很棒的人。」

馬克西近3場場均可轟34.3分，是七六人能從7連敗觸底反彈的關鍵人物，總教練納斯也直言，以馬克西的表現應該入選明星賽，「我或許對他偏心，但他的表現值得入選，要是他沒入選，那應該重新投一次票。」

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