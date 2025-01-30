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21歲新星帶頭 勇士起新化學效應

2025/01/30 05:30

波傑姆斯基（法新社）波傑姆斯基（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕柯瑞昨因膝蓋不適缺陣，勇士靠著施洛德拿下轉隊後新高23分，共5人得分達雙位數的團隊火力，以114：103賞給爵士7連敗，勇士勝率也重回5成。

施洛德在上月中旬透過交易來到勇士，卻因表現起伏引外界質疑，不過昨他重拾手感，第三節在上籃重摔倒地後，僅短暫治療就重回場上，撐起球隊的攻守兩端，讓勇士主帥柯爾都佩服地說：「他就像是鋼鐵人，每場比賽都會做好準備，我們很需要他的得分和領導力。」

波傑姆斯基 激化板凳表現

勇士積極栽培的21歲新星波傑姆斯基轟進4顆三分球、斬獲20分，外帶7籃板、6助攻，成功帶動板凳群猛灌51分，反觀爵士僅拿27分，成為比賽的勝負分水嶺之一。

波傑姆斯基和施洛德的搭配默契漸增，正是柯爾樂見的成果，波傑姆斯基透露，能打出合作以來最好一戰是因日前結束國王的比賽，他開車載施洛德回家，「我們在車上聊了至少1個半小時，中間談論了彼此想法，他也跟我分享他的經驗，這段車程幫了我們很多。」

目標拉抬戰績的勇士，傳出有意重回網羅熱火一哥J.巴特勒的競爭行列，雖過去因價碼太高破局，如今巴特勒和熱火關係愈趨惡化，所需籌碼下修不少，讓多支球隊都有意發動交易，太陽也是其中一隊。

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