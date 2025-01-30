大學生主攻亞運? 排協釋疑首波名單

張育陞目前效力日本VOREAS北海道職業男排，入選名古屋亞運台灣男排儲訓名單。（取自官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕我國排球協會日前公布2026年名古屋亞運男排儲訓、女排培訓名單，但都以大學球員為主，引起外界議論，對此排協副秘書長黃弘欽解釋，名單是以今年德國萊茵魯爾世大運為主，待階段性任務完成後，必定組最強台灣隊出戰亞運。

先攻世大運

再布局名古屋最強陣容

台灣男排22人名單以旅外好手張育陞為首，另有林謙、曾祥銘等大學球員，陣中僅3人曾征戰杭州亞運，黃弘欽表示，「由於在名古屋到來前還有世大運，會在這之後擇優汰劣，最好的選手會再回到亞運培訓隊。」

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黃弘欽進一步補充，男排因近年在國際賽成績欠佳，因此世大運得拚到前8名，才能爭取組隊參加亞運，屆時也會徵詢旅外球員和企業聯賽的優秀選手加入。

台灣女排在上屆杭州亞運拿到第6名，已具備參加亞運資格，由旅日的廖苡任領銜24人培訓名單，但陣容偏年輕，其中陳薏、盧佳玟、簡翊雯都是高中球員。

擔任女排總教練鄧衍敏表示，目前名單的選訓過程都有階段性規劃，但最終目標都是要組最好陣容，而之後亞運的出賽名單除了目前的培訓選手，其他旅外球員和現役選手在未來也都會列入考量。

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