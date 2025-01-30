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火腿大舉登台 新增10億円鉅約洋砲

2025/01/30 05:30

日本火腿五十幡亮汰（左二起）、馬丁尼茲、清宮幸太郎與北山亘基3月將隨隊來台參加交流賽。（取自官網）日本火腿五十幡亮汰（左二起）、馬丁尼茲、清宮幸太郎與北山亘基3月將隨隊來台參加交流賽。（取自官網）

包括古林在內

日本火腿派出古林睿煬先發對戰老東家統一獅。（取自官網）日本火腿派出古林睿煬先發對戰老東家統一獅。（取自官網）

一軍組達19人

日本火腿海外交流賽名單日本火腿海外交流賽名單

〔記者徐正揚／綜合報導〕日本火腿鬥士隊將於3月1日、2日來台，在台北大巨蛋與統一獅、中信兄弟各進行1場交流賽，球隊官方臉書公布第二波來台名單，主力打者馬丁尼茲、郡司裕也與左投加藤貴之、宮西尚生都在其中，連同第一波名單共19人都是一軍主力球員。

馬丁尼茲是火腿陣中最為台灣球迷熟悉的外籍球員，2023年經典賽、2024年12強賽兩度隨古巴來台參賽，效力火腿2年貢獻28發全壘打、123分打點，去年季後火腿以總值超過10億日圓的3年以上超大合約與他續約。郡司裕也去年搶下先發三壘手，以出賽127場、安打113支、全壘打12發、打點49分交出生涯最佳球季。

加藤貴之去年首次達成單季10勝，2022年達到規定投球局數僅有12次四死球（11保送，1觸身球），打破野口二郎、鈴木孝政共同以15次保持的日職單季最少四死球紀錄，是火腿本季開幕戰先發的強力人選；效力17年的老將宮西尚生曾三度拿下洋聯中繼王，生涯累計412次中繼持續堆高日職紀錄。

火腿將於2月1日展開春訓，含古林睿煬在內有40人編在位於沖縄名護的一軍組，已經有一半的球員名列這兩波來台名單中，顯示球團對這次交流賽的高度重視，但看板球星清宮幸太郎於上週傳出左手指受傷，春訓可能改從二軍組出發，不確定是否影響他來台出賽。

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