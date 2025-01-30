林泓育比賽開始 烘烘出貨請稍候

林泓育用心經營副業，拍照記錄烘焙過程。（圖片來源：林泓育、樂天桃猿提供）

糕點製作手藝媲美職業級的林泓育說，「做點心和打棒球相似的地方，就是一點差異的影響就很大，成功都是要靠經驗累積。」

林泓育變身烘焙大師，展現與棒球場上陽剛氣息截然不同的細膩手路，口碑已在球迷之間傳開。（圖片來源：林泓育、樂天桃猿提供）

記者林宥辰／專題報導

林泓育手作甜點以「千層雲朵蛋塔」的人氣最高，奶皇流心月餅、堅果布朗尼、檸檬磅蛋糕也各有支持者。（圖片來源：林泓育、樂天桃猿提供）

職棒場上競爭激烈，不少選手為了調適壓力，在出了球場後發展出興趣，甚至成為副業。樂天桃猿資深強打捕手林泓育，近幾年最廣為球迷所知的就是他媲美職業點心師傅般的手藝，開放球迷上網訂購後生意門庭若市，最高紀錄甚至有過累積2000顆蛋塔的訂單。

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做料理紓壓 被棒球耽誤的烘焙師

林泓育說，最初真的就是興趣使然，「我本來就對烹飪有興趣，喜歡自己煮東西吃，中餐跟西餐都有嘗試。但有時候煮到一定的份量，比如義大利麵等料理，分給隊友的話他們也吃不了那麼多，若是糕餅類，保存期限可以長一點，所以後來就專心學做糕點。」

林泓育從一開始做給隊友吃，到後來開放訂購，鑽研的過程中，他說：「其實做很久了，沒特別算說從何時開始。一開始是慢慢做，哥哥和嫂嫂也有相關專長，自己也在休賽季時花時間去研究，有從網路上和烘焙教室學。」

開放球迷訂購後，林泓育在網路社群上給訂購系統起了和自己應援口號諧音的「烘烘（轟轟）」，但他透露，後來發現該名稱已有其他店家使用，因此並未註冊這個名稱，而他也未真的正式開業，「訂購的球迷都能理解，有時球季期間比較忙，出貨要等一下，時間上無法很即時，能理解的人才會訂購。」

蛋塔有口碑 最驚人訂單2000顆

至於目前的「手路菜」有哪些？林泓育說沒有特別哪幾樣，但蛋塔的接受度相對最高，訂單曾累積到2000顆，花了許多時間才還完。去年中秋節前夕他也試著推出月餅，銷路也不錯。

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