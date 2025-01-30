林泓育專訪》一直是自己談約 原本有意提FA

林泓育斜槓經營烘焙坊，自己同時嚴格執行飲食控制，維持運動員的最佳體態。（資料照）

糕點製作手藝媲美職業級的林泓育說，「做點心和打棒球相似的地方，就是一點差異的影響就很大，成功都是要靠經驗累積。」

記者林宥辰／專題報導

糕點製作手藝媲美職業級的林泓育，近年卻反而進行飲食控管，整整瘦了15公斤，球迷戲稱他從「小胖」變成「小瘦」。

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飲控瘦15公斤

維持好體態與成績

今年將滿39歲的林泓育，去年仍繳出95場出賽、3成07打擊率的優異成績，原本有意投入自由市場（FA）的林泓育，在和球隊深談後，簽下一張3年約，但內容暫不公布。樂天副領隊沈鈺傑說，林泓育對於飲食和體態控制，加上近年成績有目共睹。

林泓育坦言，雖有意識到要控制體重，但他並未做太多改變，「多吃原型食物，但也沒有太刻意，平常和家人或朋友聚餐一樣會吃東西。其實就是習慣問題，吃少一點自然不會胖。」

續約樂天3年

至少效力到41歲

林泓育去年月薪90萬元，季後原本有意提出FA，最終是隊友朱育賢轉戰味全龍。一直都是自己談約的林泓育，對今年自由市場也有一番見解，「我覺得這對市場機制來說是正面影響，在這個制度下，有行使也不是壞事，但行使與否都需要經過評估。」

確定和樂天再續約3年，林泓育將在這支已待了15年的球隊效力到41歲，見證球隊隊史自La new熊、Lamigo桃猿，再到現在的樂天桃猿。他目前生涯累積1758安、207轟、1044分打點，都是在這支球隊完成。

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