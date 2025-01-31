不只出譯張嘴》環工碩士遇顏行書 發過的誓破功

柯煥為（右）與領航猿總教練卡米諾斯培養出革命情感。（記者盧養宣攝）

台灣職籃球隊近年多聘用外籍主帥，洋將更是重要戰力來源，翻譯成為球隊不可或缺的橋樑，《自由體育》揭開這份工作的日常，帶領讀者一窺箇中甘苦。

PLG領航猿助理教練柯煥為（中）在球隊一人分飾多角，訓練出絕佳的機智反應能力。（記者塗建榮攝）

柯煥為／PLG桃園璞園領航猿助理教練

記者盧養宣／專題報導

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桃園璞園領航猿助理教練柯煥為除負責數據分析，也是球隊翻譯，他畢業自臺大生物環境系統工程學系，取得天普大學環境工程碩士學位後返台，因具數據分析專長，在2020年顏行書接任璞園總教練時加入團隊，隔年一起來到領航猿。

助理教練兼翻譯 有感卡總用心

「去美國念書後，我就覺得英文好可怕，發誓絕對不要做跟英文有關的工作。」柯煥為解釋，自己想法多，但點子都會因為英文而有隔閡，無法完全表達自己的看法，但他也坦言，當初能受到顏行書青睞也與英文能力有關，笑說「真的不要隨便亂發誓。」

領航猿洋將生活起居由球隊管理負責，因此與柯煥為互動最頻繁的就是西班牙籍總教練卡米諾斯，他指出，卡總在記者會發表看法時都會貼心分段，甚至若要引用格言或歌詞都會事先告訴他，對此充滿感激。

緩解隊內衝突 考驗機智讀空氣

卡米諾斯成為柯煥為的良師益友，他感謝卡總曾在世界盃籃球賽於印尼舉行時帶自己去觀賽，有幸能認識西班牙國家隊教練團，但也忍不住打趣表示，「他是很喜歡體驗當地生活的人，在印尼常叫我陪他出去走一走，但一直嫌我走超慢，我這個台北人還是第一次被嫌走路慢。」

柯煥為指出，翻譯需要快速應變能力，牽涉人與人之間的情緒或關係時有時會相當棘手，他分享，有次練球時有本土球員一直抱怨卡總，「一般來說卡總因為聽不懂，也不會知道是在講他，但那個球員突然講到『西班牙』這三個字，卡總剛好聽得懂，所以就爆炸了，要我馬上翻譯那個球員的話，我真的這輩子腦筋沒動那麼快過，還好有翻出一個讓所有人安全下莊的說法。」

翻譯有時也會有無用武之地的時刻，領航猿一哥盧峻翔去年在東超賽事出戰生力啤酒人賽後全程以英文受訪，讓柯煥為愣在原地，一度引發討論。柯煥為指出，盧峻翔在英文老師一對一指導下，英文能力真的進步不少，「他在璞園的時候，連『left』是『左』、『right』是『右』都不知道，現在能講到這樣真的很厲害。」

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