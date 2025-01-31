少年吔職棒夢》青春未必無敵 高中投手育成難

前悍將球員林聖榮，目前在業餘成棒隊打球。 （資料照）

〔記者龔乃玠／專題報導〕統一獅古林睿煬和陳韻文雙雙證明，高中畢業出身投手進中職也大有可為，但不是每位高中生都「青春無敵」，中職連續4年出現年僅20歲的選手遭到戰力外，且6人中有多達5人是投手，再度說明育成高中投手的難度。

職棒窄門難進，即使好不容易登上職棒舞台，也要面臨殘酷的淘汰競賽，追夢少年要如何堅持夢想？每一章都是感人的熱血故事。（資料照）

自從高中生開放選秀，有7位選手在20歲或更年輕的年紀被戰力外，最年輕的是2015年義大犀牛19歲內野手楊子翔，近4年期間更已成常態，陸續有林聖榮、葉國情、許宸銘、吳秉恩、邱緯綸和阮裕智季後被移出60人名單，年紀不能被當作絕對的優勢。

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林聖榮和許宸銘目前都在業餘成棒隊打球；葉國情在2022年接受味全龍和台鋼雄鷹的測試，都沒上榜；吳秉恩雖然戰力外後獲得味全龍回簽，但去年動右肘韌帶置換手術，季後又被移出60人名單之外，所幸年初再被龍隊簽回。

古林：若無貴人和忍耐 難以成為先行者

古林睿煬以第1指名的大物天賦，拚出首位中職旅外的高中生壯舉，但他接受本報專訪也說過，職業前期都在學習如何成為一位職業球員，直到2023年才有感，並認為若無身邊貴人的助力和忍耐，不會有當上先行者的1天。

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