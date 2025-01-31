晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

少年吔職棒夢》青春未必無敵 高中投手育成難

2025/01/31 05:30

前悍將球員林聖榮，目前在業餘成棒隊打球。 （資料照）前悍將球員林聖榮，目前在業餘成棒隊打球。 （資料照）

〔記者龔乃玠／專題報導〕統一獅古林睿煬和陳韻文雙雙證明，高中畢業出身投手進中職也大有可為，但不是每位高中生都「青春無敵」，中職連續4年出現年僅20歲的選手遭到戰力外，且6人中有多達5人是投手，再度說明育成高中投手的難度。

職棒窄門難進，即使好不容易登上職棒舞台，也要面臨殘酷的淘汰競賽，追夢少年要如何堅持夢想？每一章都是感人的熱血故事。（資料照）職棒窄門難進，即使好不容易登上職棒舞台，也要面臨殘酷的淘汰競賽，追夢少年要如何堅持夢想？每一章都是感人的熱血故事。（資料照）

自從高中生開放選秀，有7位選手在20歲或更年輕的年紀被戰力外，最年輕的是2015年義大犀牛19歲內野手楊子翔，近4年期間更已成常態，陸續有林聖榮、葉國情、許宸銘、吳秉恩、邱緯綸和阮裕智季後被移出60人名單，年紀不能被當作絕對的優勢。

林聖榮和許宸銘目前都在業餘成棒隊打球；葉國情在2022年接受味全龍和台鋼雄鷹的測試，都沒上榜；吳秉恩雖然戰力外後獲得味全龍回簽，但去年動右肘韌帶置換手術，季後又被移出60人名單之外，所幸年初再被龍隊簽回。

古林：若無貴人和忍耐 難以成為先行者

古林睿煬以第1指名的大物天賦，拚出首位中職旅外的高中生壯舉，但他接受本報專訪也說過，職業前期都在學習如何成為一位職業球員，直到2023年才有感，並認為若無身邊貴人的助力和忍耐，不會有當上先行者的1天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中