中職新年新氣象 6隊都有「薪」焦點

富邦去年出賽百場的主戰捕手戴培峰，不但收下個人首座捕手金手套，去年底也入選12強賽國手，今年可望收下平均月薪破35萬的2年複數年合約。(資料照)

〔記者倪婉君／台北報導〕今天是元月最後一天，明天進入金蛇年2月後，也象徵「球春」到來，中職6隊將陸續開工，各隊在開訓典禮時都有值得注目的重點加薪球員，包括統一獅陳傑憲、中信兄弟江坤宇，都是進入大頂薪時代的指標球星。

樂天桃猿38歲老將林泓育，去年月薪90萬，在季後未行使FA、再簽下一紙3年合約，邁向生涯第16季的基本薪資總和突破億元。(資料照)

統一 陳傑憲薪情受矚目

兄弟陣中薪指標是剛簽下10年保障合約最高總值破1.4億的24歲游擊手江坤宇。(資料照)

去年台灣大賽不敵兄弟的獅隊，年後在台南球場開訓，其中最大焦點當屬「台灣隊長」陳傑憲，他和獅隊的3年合約去年底到期後，新約備受注目，能否挑戰一紙破紀錄的「億級合約」有望揭曉。陳傑憲去年底率台灣隊在世界12強賽奪冠後，2月3日也將以隊長身分投入經典賽資格賽在大巨蛋的集訓。

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龍隊以最高總值破1.3億的10年合約簽下陳子豪。（資料照）

樂天 林泓育老將創薪高

台鋼雄鷹以去年新人王曾子祐從10萬加薪至25萬調幅150%最高。（資料照）

桃猿去年季後並未補強FA自由球員，反而是陣中主砲朱育賢轉效龍隊，開季最受注目的焦點則是38歲老將林泓育，他去年月薪90萬，在季後未行使FA、再簽下一紙3年合約，邁向生涯第16季的基本薪資總和突破億元。

中職將進入大頂薪時代，各隊陸續開訓，都有值得注目的重點加薪球員，其中統一獅陳傑憲能否挑戰一紙破紀錄的「億級合約」新約備受注目。（資料照）

中信 江坤宇10年破1.4億

去年拿下總冠軍的兄弟今年喊出「進化」口號，由總教練平野惠一領軍向連霸邁進，陣中薪指標是剛簽下10年保障合約最高總值破1.4億的24歲游擊手江坤宇，他在開訓典禮將成為最佳男主角。

味全 陳子豪轉隊好薪情

龍隊去年挑戰連霸失利後展開收復失土的決心，季後一口氣延攬兩大FA球員陳子豪和朱育賢，其中以最高總值破1.3億的10年合約簽下陳子豪，也讓他成為開訓焦點。

富邦 戴培峰金手套迎薪

富邦接手球隊後已連8年未打進台灣大賽，去年季後在戰力上沒有明顯補強，反而重金網羅AI女神李珠珢成為最大話題，新球季繼續由陳金鋒領軍，且和接任首席教練的哥哥陳連宏並肩作戰。去年出賽百場的主戰捕手戴培峰，不但收下個人首座捕手金手套，去年底也入選12強賽國手，今年可望收下平均月薪破35萬的2年複數年合約。

台鋼 曾子祐調幅150%

中職6隊除了1月13日率先開訓的台鋼雄鷹，其他都將在放完年假後陸續開工，依序是2月2日統一獅、樂天桃猿，2月3日中信兄弟，及2月4日味全龍和富邦悍將。台鋼則是最早收假的球隊，2月1日恢復練球，在年前也已公布全隊完成談約，以去年新人王曾子祐從10萬加薪至25萬調幅150%最高。

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