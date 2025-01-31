台維斯盃今開打》曾俊欣準備好了 領軍對決美國隊

台灣一哥曾俊欣（左）打頭陣出戰美國隊吉隆。（記者吳孟儒攝）

總教練盧彥勳：

台維斯盃台灣隊今將出戰強敵美國隊。（記者吳孟儒攝）

比賽都是從0：0開始

〔記者吳孟儒／台北報導〕台維斯世界組總決賽資格戰的「台美對決」，今天上午11點將在台北市網球中心點燃戰火，第一點單打由曾俊欣先發迎戰吉隆，第二點則由吳東霖對決米克森，台灣隊總教練盧彥勳也信心喊話，美國隊雖坐擁32座冠軍，但比賽都是從0：0開始，「不要畏懼，就是全力以赴。」

世界排名36的米克森在今年澳網打進16強，吉隆也創下生涯最佳的32強，兩人狀態絕佳，加上巴黎奧運男雙銀牌拉姆／克拉吉塞克，美國隊實力堅強。

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盧彥勳不諱言對上美國勢必是場硬仗，「但比賽還沒打，人人都有機會，況且我們還有主場優勢，只要我們能在場上相持得越久就越有機會，重點是球員在精神面上絕對不能輸或有一絲鬆懈，不管最後的結果如何，都要堅持到最後。」

打頭陣的台灣一哥曾俊欣從澳網會外賽結束後就返台備戰，他說：「每次打台維斯盃都很興奮，這次也提前在3週前就開始準備，希望能將狀態調整到最好。」

吳東霖：對手首參賽

自已贏在經驗

雖美國隊有不少頂尖好手，米克森更在澳網首輪擊敗世界排名13的希臘一哥西西帕斯，但吳東霖認為，對手是第一次參加台維斯盃，比賽的氛圍會讓球員的緊張和興奮感加倍，「我想我具備更多的經驗去應對。」

明天關鍵雙打將由許育修／何承叡強碰拉姆／克拉吉塞克，至於最後兩點單打，暫定曾俊欣對米克森、吳東霖對吉隆，台灣要力求從5戰3勝的賽制出線。

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