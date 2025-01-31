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NBA》柯瑞下半場乍醒 SGA飆52分白忙

2025/01/31 05:30

柯瑞（右）關鍵時刻挺身而出，讓整場拿下52分的雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大（左）徒呼負負。（路透）柯瑞（右）關鍵時刻挺身而出，讓整場拿下52分的雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大（左）徒呼負負。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上半場只得4分的柯瑞，昨在下半場重拾手感斬獲17分，包括決勝節投進3顆三分球，率領勇士克服14分落後，以116：109逆轉西部龍頭雷霆，拿下2連勝，也讓雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大的52分白忙一場。

決勝節投進3顆三分球

率隊逆轉雷霆

柯瑞前天對爵士因膝蓋不適輪休，昨天復出一度找不到節奏，上半場7投僅1中，讓勇士陷入苦戰，但他在關鍵時刻挺身而出，比賽剩下1分52秒投進大號三分球，接下來更助攻埋伏外圍的威金斯投進擴大領先的三分彈，澆熄雷霆的追分氣焰。

即使柯瑞曾陷入迷航，勇士教練柯爾從未對他失去信心，「因為他沒進球還是能吸引防守者注意，且他在場上也讓比賽變得更流暢，他在下半場的進球都很關鍵。」

柯瑞生涯總得分24515分，超越「雷槍」艾倫的24505分，躍居史上第27，更讓他開心的是，勇士逐漸走向正軌，目前以24勝23負追平西部第10的國王，他說：「這場就像是季後賽，我堅信我們有實力能擊敗任何對手，此戰就是很好的證明。」

威金斯投進5顆三分球、貢獻27分，魯尼攻下18分、4阻攻，小裴頓15分，最後階段還在對手面前暴扣，都是勇士的奪勝功臣。

吉爾吉斯亞歷山大本季第2度轟破50分，卻沒能保住雷霆聯盟第一的寶座，他沮喪地說：「我想著幫助球隊贏球，但沒做到，真的很失望。」

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