NBA》雷納德無視噓聲 駕快艇退馬刺

雷納德（右）從馬刺展開職業生涯，只是後來與球隊不歡而散，這7年來只要回到聖安東尼奧都會被球迷噓爆。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕季中復出的雷納德表現漸入佳境，昨攻下本季個人新高27分，率領快艇以128：116擊敗馬刺，但重遊舊地卻遭球迷噓聲伺候，讓他直言「有點心痛」。

雷納德從馬刺展開職業生涯，只是後來與球隊不歡而散，這7年來只要回到聖安東尼奧都會被球迷噓爆，他說：「做為一名球員，還有我在這裡達成的成就，我其實還是會有點心痛，無論我在哪，我還是對這座城市充滿愛，但我知道球迷支持馬刺，他們會這樣做我沒有意見。」

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雷納德繳出19投11中的高投籃命中率，另有7助攻、6籃板，快艇也在他傷癒後戰績回穩，他出賽9場就拿下7勝，目前與第5的湖人已無勝差。

祖巴克21分、22籃板，生涯第3次達成「雙20」數據，是快艇在籃板數以57：30大勝馬刺的功臣，主帥泰隆魯力讚他制霸籃下的威猛表現：「如果我們有人沒能把球擺進，他也能跟進幫助隊友。」

祖巴克的表現比下馬刺長人溫班亞瑪的23分、12籃板，但他在第3節防守時推倒對方，讓溫班亞瑪頗為不悅，起身後衝向他理論，所幸衝突並沒有擴大，但溫班亞瑪賽後已表達對裁判當時毫無作為十分不滿。

另一場，愛德華茲獨拿33分，藍道進帳28分，灰狼121：113逆轉太陽，收下4連勝。

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