韓職樂天巨人 滿意亞太球場

韓國樂天巨人棒球隊首次進駐台南亞太棒球村成棒副球場進行春訓，從25日至今第一週進行練3天休1天的訓練節奏，韓媒報導全隊對今年的場地相當滿意。圖為去年樂天與台南市政府簽署合作備忘錄。（資料照，台南市府提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕韓職樂天巨人首次進駐台南亞太棒球村成棒副球場進行春訓，從25日至今第一週進行練3天休1天的訓練節奏，韓媒報導全隊對今年的場地相當滿意，選手也比以往更熱情投入訓練。統一獅去年首次以亞太為春訓基地時就收到不錯成效，成為上半季戰績獨走的關鍵，足見訓練基地的重要性。

獅隊去年戰績也受惠

獅隊去年首次使用亞太棒球村進行春訓，獲得教練團和選手的高評價，上半季開季20戰15勝，更以37勝23敗在上半季稱王，當時不但陳鏞基予以「今年有很好的訓練場地，也幫助球員維持好狀況」好評，領隊蘇泰安也認為訓練基地是戰績亮麗的關鍵之一。

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獅隊今年也在亞太進行為期兩週的第一階段春訓，年後返回台南球場訓練，而韓職樂天巨人則從今年春訓和台南市政府租借亞太成棒副球場，為期兩年。

韓媒Xsportsnews報導，樂天巨人2023、24年春訓都移師關島，但當地並非喜歡棒球運動的國家，場地狀況十分惡劣，樂天球團雖提前1個月整理球場，仍無法改善內野不規則彈跳的情況。

文中指出，台灣亞太國際棒球訓練中心卻截然不同，內外野場地都達到最佳狀況，讓以總教練金泰亨為首的教練團及羅承燁等選手群都很滿意。樂天巨人將於2月12、13日至大巨蛋和經典賽資格賽台灣隊進行交流賽。

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