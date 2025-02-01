拚世界前50名 曾俊欣今年主打巡迴賽

曾俊欣（右）輸給世界排名43的吉隆（左），得到寶貴的經驗。（中央社）

〔記者盧養宣／台北報導〕23歲的台灣網球一哥曾俊欣多半征戰挑戰賽戰場，新的一年展現企圖心，將以巡迴賽為主，本季目標是拚進世界排名前50。

世界排名119的曾俊欣昨在台維斯盃世界組總決賽資格戰打頭陣，以兩個2：6輸給美國好手吉隆，擅長紅土作戰的他在室內硬地球場面對世界排名43的勁敵沒能討到太多便宜。他指出，此役在發球、底線侵略性上都沒能展現最佳狀態，但與世界前50的好手較勁後知道自己不足之處，也是一次很好的經驗。

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「台灣蝶王」王冠閎、「柔道男神」楊勇緯昨都現身力挺曾俊欣，他指出，自己喜歡結交不同運動項目的朋友，兩名好友都是擁有奧運資歷的頂尖好手，透過交流可以互相學習。

去年4度挑戰賽爭冠

曾俊欣去年四度打進ATP挑戰賽決賽，收下2座冠軍，不過在巡迴賽等級會內賽只拿下1勝。

展望2025年賽季，曾俊欣表示，由於近年挑戰賽積分下降，今年將以參加巡迴賽為主，結束台維斯盃賽事後將啟程南美洲，預計參加250等級的阿根廷公開賽和500等級的里約公開賽，希望在紅土賽事衝刺積分，挑戰世界排名前50，他的生涯最佳紀錄是2022年8月寫下的83名。

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