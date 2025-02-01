古林傳傷情 打經典賽生變？

古林睿煬昨意外傳出右側腹部肌肉傷情，預計改從火腿二軍出發。（資料照）

日職今開訓 恐二軍出發

〔記者林宥辰／台北報導〕日本職棒12支球團今天開訓，原本將從日本火腿隊一軍出發，被寄予厚望的前統一獅王牌古林睿煬，昨意外傳出右側腹部肌肉傷情，預計改從二軍出發，雖初步判定傷勢不嚴重，但是否影響經典賽資格賽出賽仍未知。

昨火腿隊為古林睿煬舉行加盟記者會，古林喊出「全季待在一軍」的目標，但球團透露，古林前幾天練習時右側腹部不慎受傷。監督新庄剛志初步認定傷勢不重，「進入球季後才是最重要的，現在不要那麼著急，希望能好好養傷，等到完全恢復再回來。」

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是否參賽 火腿發布為主

台灣隊備戰2月底經典賽資格賽，預計3日在台北大巨蛋舉行開訓典禮，屆時也可望公布台灣隊最後名單。

據了解，古林睿煬在台灣隊徵詢名單中，但如今是否參賽仍待火腿隊和中職聯盟討論。所屬的經紀公司啟程則表示，詳細資訊以火腿隊官方發布為主。

除了經典賽資格賽，火腿隊3月1、2日將來台和統一獅、中信兄弟進行交流賽，古林原本預訂將出戰老東家統一獅。

即使改從二軍出發，古林睿煬的到來仍是火腿隊今年球季一大焦點。

去年繳出14勝5敗、防禦率2.65的王牌伊藤大海就說，希望能用中文多和古林交流。

伊藤大海透露，有詢問古林的身體狀況，也提醒他不必操之過急，「古林現在都用日文叫我伊藤先生。他好像是那種很快能學會日文的人，而我也想多學些中文多跟他溝通。」

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