高國輝39轟紀錄 賞味10年即將下架?

高國輝（資料照）

記者吳清正／專題報導

中職重砲爭鳴 今年力拚改寫歷史

中職36年新球季隨著年後各隊陸續春訓開訓，已經就戰鬥位置，由於陣容都已經過重新盤整，加上台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，3月19日開打的新球季被認為熱度會完全不同，在這股熱潮中，台鋼雄鷹魔鷹、富邦悍將張育成、味全龍吉力吉撈．鞏冠、陳子豪、朱育賢和統一獅林安可等眾家重砲，也可望激發出更強大的火力，本季全壘打大戰精采可期，高國輝保持10年的單季39轟聯盟紀錄，有機會被改寫。

魔鷹首要任務 超越布雷洋砲33轟

魔鷹去年以30支全壘打、99分打點贏得雙冠王，是目前power最突出的打者，不只全壘打最多，飛行距離更無人能及，甚至有飛出澄清湖球場、落在數十公尺外忠靈祠的超特大轟。也因為長打火力驚人，魔鷹去年故意保送9次也是最多，即使不是故意保送，投手也投得邊邊角角，如何保持耐心、等到可以攻擊的球，是魔鷹今年的課題。

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魔鷹去年已成為2008年的統一獅布雷之後，16年來第1個贏得全壘打王的洋砲，今年有機會先挑戰布雷在2007年創下洋砲單季最多的33支全壘打紀錄，接著劍指高國輝在義大犀牛創於2015年的單季39轟中職紀錄。

13.7打數1轟 張育成開轟頻率最高

張育成去年季中投入中職，雖然一開始還在適應階段，季末則有手傷困擾，出賽47場仍擊出10支全壘打，平均13.7打數1轟，全壘打頻率還高於魔鷹的14.4打數1轟，在適應環境和投手之後，張育成本季長打火力可望爆發。

3龍砲、林安可 強勢問鼎桂冠

吉力吉撈連續2年擊出23支全壘打，是長打火力最穩定的本土打者，今年在陳子豪、朱育賢加盟後，3個人的良性競爭對彼此會有再提升的作用，上季全壘打排行榜前5名，陳子豪、朱育賢和吉力吉撈攻佔3名，合計52轟，今年三門大龍砲互相掩護，力拚奪回全壘打王。

林安可2020年以32支全壘打稱王，並創下新人最多全壘打紀錄，去年上半季擊出12支全壘打，可惜下半季火力明顯滑落，只再打出8轟，今年如何維持健康和續航力，決定他能否和列強競爭。

近10年中職全壘打王

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