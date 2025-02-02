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全壘打王誰與爭鋒／龍迎2大左砲 吉力吉撈人來轟

2025/02/02 05:30

吉力吉撈．鞏冠（資料照）吉力吉撈．鞏冠（資料照）

記者徐正揚／專題報導

味全龍簽下朱育賢、陳子豪2位自由球員後，不但長打火力獲得大幅提升，由於朱育賢與吉力吉撈．鞏冠在過去6年各拿過2次全壘打王，陳子豪也曾兩度演出單季19轟，這3門紅色重砲都被看好是今年全壘打王的競爭者，兩位「轉校生」也將挑戰隊史左打單季最多轟紀錄。

連2年23轟 挑戰第3座全壘打王

吉力吉撈連續2年擊出23轟，近2年累計46轟、145分打點、90支長打、壘打數421個都是中職最多，被公認是繼林仲秋、張泰山、林智勝、高國輝後最有機會三度拿到全壘打王的本土打者，去年尋求全壘打王3連霸雖功虧一簣，今年仍是魔鷹、張育成問鼎全壘打王的最大對手，並再次挑戰1994年坎沙諾25轟的隊史單季最多全壘打紀錄。

朱育賢（左）、陳子豪。（資料照）朱育賢（左）、陳子豪。（資料照）

朱育賢、陳子豪 預告火力展示

朱育賢曾於2019、2021年拿到全壘打王，近3年平均每季12轟的產能雖明顯下滑，以他過去9年平均每季19轟的實力，在轉隊第1年演出生涯第5次單季20轟是合理預期；陳子豪過去9年僅2023年沒達成單季10轟，近4年有3次進入年度全壘打前4名，看今年能否在拿到史上最大合約的激勵下首次達成單季20轟。

味全團隊累計902轟排史上第5，其中731轟出自右打，比例高達81％，左打擊出144轟只佔16％，唯一演出單季20轟的左打是1997年喬坎那，凸顯打線自創隊以來的嚴重「右傾」，同為左打的朱育賢、陳子豪今年除了競爭全壘打王，都要挑戰隊史左打單季最多轟紀錄。

味全龍隊史單季20轟味全龍隊史單季20轟

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