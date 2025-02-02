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全壘打王誰與爭鋒／大巨蛋挺曾頌恩 有本錢當黑馬

2025/02/02 05:30

曾頌恩（資料照）曾頌恩（資料照）

記者林宥辰／專題報導

最令觀眾血脈噴張、一棒能改變戰局的全壘打秀，一向是球季間比賽焦點。中信兄弟新生代強打曾頌恩經過12強賽洗禮，尤其具有大巨蛋另類優勢，有本錢當大黑馬，和眾家砲手競爭中職36年全壘打王。

曾頌恩學生時代一度在平鎮高中練投，在投球實力沒能突破的狀況下，高三轉戰花蓮玉里高中，並在打擊區上找到另一片天。2019年加入中信兄弟後，曾頌恩直到去年破繭而出，例行賽交出10轟，生涯單季全壘打首度來到雙位數，也是聯盟8位全壘打雙位數的選手之一。

曾頌恩去年不僅打出生涯年，連兩次大賽舞台也都有所發揮，先是幫助母隊奪冠、拿下台灣大賽MVP，年底12強曾扛國家隊最年輕4棒，賽會打擊率2成35，有3支二壘打。

單季大巨蛋3轟

不少選手認為相對不易開轟的大巨蛋球場，對曾頌恩而言問題不大，他去年和隊友許基宏單季都在大巨蛋擊出3轟，並列最多，台灣大賽2轟也出現在大巨蛋，堪稱「巨蛋王」，況且中信兄弟今年應有超過20多場大巨蛋主客場、再加上陳子豪離隊後，巨蛋王出賽機會遽增，增加開轟機會。

挑戰全壘打王 隊史第3人

中職歷屆全壘打王，上一位代表中信兄弟拿下獎項的重砲手，得追溯到2018年張志豪的22轟。甚至若再包含前身兄弟象，黃衫軍擁有和統一獅隊並列最多的10冠，但連同1999年德伍和2018年的張志豪，他們一共只出過2屆全壘打王。新生代砲手曾頌恩若今年以黑馬之姿挑戰成功，將會是隊史第3位全壘打王。

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