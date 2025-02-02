台棒今起開工 「第7隊35人」聚焦大巨蛋

經典賽資格賽台灣隊2月3日在大巨蛋展開集訓，12強奪冠關鍵人物林家正也在陣中。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天是大年初五，中職各隊和經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊陸續收假備戰，樂天桃猿和統一獅今將舉行開訓典禮，明天輪到台灣隊、中信兄弟，後天再由味全龍、富邦悍將接力登場。

獅隊今在台南球場開訓。（資料照）

樂天今開訓，14日將前往石垣島與羅德進行交流賽。（資料照）

鷹猿獅春訓搶先打卡

事實上，早在1月中職6隊春訓已陸續起跑，台鋼雄鷹更在1月13日就舉行開訓典禮，並喊出年度口號「翅膀硬了」，上一軍第2年的目標是拚進季後賽，年後由樂天和獅隊搶先開工，台鋼則在同日展開第二階段春訓。

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職棒與台灣隊開訓行程

WBCQ台灣隊明亮相

曾豪駒去年擔任12強台灣隊教頭並率隊勇奪世界冠軍，今年他從樂天二軍總教練升任一軍首席兼打擊教練，由於他續任WBCQ台灣隊教頭，帶隊力拚4取2的2026年經典賽會內賽門票，今天他將出席樂天在嘉義縣球場的開訓，隨後前往國家隊報到，預計2月底歸隊。

樂天在開訓後經3次練3休1操兵行程，14日前往石垣島與日職羅德進行兩場交流賽，龍隊也將於23日赴沖繩與火腿進行1場交流賽，中職兩隊預計都以一軍陣容應戰。

獅隊總教練林岳平身兼WBCQ台灣隊投手教練，他同樣會出席今天獅隊在台南球場的開訓典禮，再投入國家隊訓練和比賽，「餅總」不在獅隊期間將交由其他教練統籌執行春訓計畫。

台灣隊明天在大巨蛋開訓，棒協理事長辜仲諒、中職會長蔡其昌和教育部長鄭英耀將到場，屆時會公布35人名單，12強冠軍國手陳傑憲、林家正入列，近期傳出傷情的日職火腿古林睿煬和部分旅外選手能否參賽還有變數。

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