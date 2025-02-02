台維斯盃台美戰》吳東霖扛火線任務 台灣惜遭橫掃

吳東霖（後）昨臨危受命與何承叡搭檔雙打。（海碩整合行銷提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕在首日2點單打皆失利後，台灣隊昨在台維斯盃世界組總決賽資格戰第三點雙打陣前臨時換將，何承叡／吳東霖力抗美國隊巴黎奧運男雙銀牌組合拉姆／克拉吉塞克，雖全場只被破發1局，仍以4：6、6（4）：7敗下陣來，遭橫掃後無緣晉級世界組總決賽次輪。

原定出戰雙打的許育修因身體不適，改由吳東霖披掛上陣，他與何承叡雖久未搭配，不過面對兩位大滿貫冠軍得主韌性十足，只在首盤第7局遭突破，第二盤更一路鏖戰至搶7，不過仍難以攻破美國隊發球，只能遺憾吞敗。

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吳東霖前天單打第二點不敵美國新星米克森，昨臨危受命出戰雙打，他透露，前幾天有成員感冒時心裡就有數，「責任到我身上我就是義不容辭，上場後絕對全力繳出最佳表現，對手經驗比我們豐富，比賽有時就靠關鍵一兩分決定勝負，回去會繼續努力。」

無緣晉級次輪

9月打升降賽

台灣隊總教練盧彥勳認為，選手都已經付出100%的努力，雖然集訓第一天團隊就受到病毒侵襲，雙打也必須因此換將，但不會以此為藉口，「雖然結果不是我們想要的，但一場失敗的戰役不代表就這樣結束了，我們可以看到改進的地方、繼續向前。」

台灣隊落敗後將在9月世界一級賽事對決本週世界一級升降賽勝方，要待日後抽籤才能確認對手和主客場，對於屆時是否還有機會再掌兵符，盧彥勳表示尚無想法，畢竟還有一段時間，但無論自己在哪個位置，心永遠與國家隊同在。

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