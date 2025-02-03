全猿猛進「薪」情不落人後 莊昕諺加薪200%

桃猿公布首波薪資調整，12強英雄「眼鏡哥」莊昕諺，加薪200%之後月薪躍為15萬。（資料照）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕樂天桃猿昨在嘉義縣立棒球場舉行開訓儀式，全隊喊出「NONSTOP全猿猛進」口號，劍指總冠軍。並宣布林立續任隊長，副隊長由梁家榮和黃子鵬擔任。

樂天桃猿昨開訓，喊出「NONSTOP全猿猛進」口號。 （記者廖耀東攝）

馬傑森加7萬 月薪15.5萬

樂天昨也公布首波薪資調整，去年12強國手、入圍年度進步獎的莊昕諺，加薪200%之後月薪成為15萬。主力游擊手馬傑森加薪7萬、月薪15.5萬，東山再起獎得主林智平加薪5萬、月薪17.5萬。外野手林政華、捕手張閔勛也都獲小幅加薪，月薪分別是12萬、19萬。

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端複數年約綁陳冠宇

34歲的陳冠宇去年是樂天主力牛棚，年底也入選12強國手，去年他出賽54場、繳出26次中繼，防禦率1.97是返台發展4季以來新低。領隊川田喜則說：「和陳冠宇的合約目前正在討論，球團也提供複數年約選項，讓他能放心待在球隊。」

擬提前續約林立、黃子鵬

猿隊連兩年在自由市場沒能留住陳俊秀、朱育賢，在林立、黃子鵬兩位主將又即將取得自由球員資格之際，川田也希望提前和兩人談約，「希望能提前討論、好好溝通，提出條件讓兩人留在隊上。」

2019年拿下年度MVP的朱育賢透過FA轉戰味全龍，總教練古久保健二表示，對戰力當然有重大影響，但他也期待年輕人能把握住這個機會。

除了陣容，川田喜則還提到桃園球場軟體設施有更新，希望給球迷更佳的看球感受。至於大巨蛋主場，去年猿隊僅有3場，且票房表現不如其他隊。川田坦言，去年因季初臨時獲得檔期，相關行銷倉促，今年在萬全準備下希望繼續爭取場次，例行賽能至少有6場。

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