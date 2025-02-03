晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全猿猛進「薪」情不落人後 莊昕諺加薪200%

2025/02/03 05:30

桃猿公布首波薪資調整，12強英雄「眼鏡哥」莊昕諺，加薪200%之後月薪躍為15萬。（資料照）桃猿公布首波薪資調整，12強英雄「眼鏡哥」莊昕諺，加薪200%之後月薪躍為15萬。（資料照）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕樂天桃猿昨在嘉義縣立棒球場舉行開訓儀式，全隊喊出「NONSTOP全猿猛進」口號，劍指總冠軍。並宣布林立續任隊長，副隊長由梁家榮和黃子鵬擔任。

樂天桃猿昨開訓，喊出「NONSTOP全猿猛進」口號。 （記者廖耀東攝）樂天桃猿昨開訓，喊出「NONSTOP全猿猛進」口號。 （記者廖耀東攝）

馬傑森加7萬 月薪15.5萬

樂天昨也公布首波薪資調整，去年12強國手、入圍年度進步獎的莊昕諺，加薪200%之後月薪成為15萬。主力游擊手馬傑森加薪7萬、月薪15.5萬，東山再起獎得主林智平加薪5萬、月薪17.5萬。外野手林政華、捕手張閔勛也都獲小幅加薪，月薪分別是12萬、19萬。

端複數年約綁陳冠宇

34歲的陳冠宇去年是樂天主力牛棚，年底也入選12強國手，去年他出賽54場、繳出26次中繼，防禦率1.97是返台發展4季以來新低。領隊川田喜則說：「和陳冠宇的合約目前正在討論，球團也提供複數年約選項，讓他能放心待在球隊。」

擬提前續約林立、黃子鵬

猿隊連兩年在自由市場沒能留住陳俊秀、朱育賢，在林立、黃子鵬兩位主將又即將取得自由球員資格之際，川田也希望提前和兩人談約，「希望能提前討論、好好溝通，提出條件讓兩人留在隊上。」

2019年拿下年度MVP的朱育賢透過FA轉戰味全龍，總教練古久保健二表示，對戰力當然有重大影響，但他也期待年輕人能把握住這個機會。

除了陣容，川田喜則還提到桃園球場軟體設施有更新，希望給球迷更佳的看球感受。至於大巨蛋主場，去年猿隊僅有3場，且票房表現不如其他隊。川田坦言，去年因季初臨時獲得檔期，相關行銷倉促，今年在萬全準備下希望繼續爭取場次，例行賽能至少有6場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中