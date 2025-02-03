2新猿兵報到 劉昱言回鍋

左投劉昱言感謝猿隊再給他一次機會。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕樂天桃猿昨開訓儀式邀請新成員和去年選秀進入球隊的新秀自我介紹。呂詠臻、劉昱言昨同時從味全龍向樂天報到，呂詠臻坦言緊張、劉昱言則是熟悉帶點陌生。

呂詠臻從味全龍轉隊向樂天報到。（記者廖耀東攝）

左投劉昱言2016年第3輪被樂天前身Lamigo桃猿選中，但單季從未在一軍出賽超過10局，2021年底遭釋出並轉戰味全龍。去年他在二軍中繼34場、28.2局，防禦率0.63，但只在一軍出賽8場，再次被放保護名單外之後，猿隊將他延攬回來。

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劉昱言感謝猿隊再給他一次機會，他也坦言：「之前沒有拿出太多成績幫助球隊，希望今年成為球隊戰力。」

呂詠臻則感謝劉昱言昨為他帶路向球隊報到，劉昱言則自嘲：「我對嘉義比較熟，對桃園就不熟了。希望我跟他今年能一起為球隊做出貢獻，到時一起探索桃園。」

古久保盼呂詠臻拿出實力

猿隊在龍隊簽下朱育賢後的保護名單外選走呂詠臻，升級後的牛棚戰力備受期待，總教練古久保健二說：「他只要有辦法拿出以往實力，教練對他已沒有其他要求了。」領隊川田喜則開玩笑說，期待外型跟唱功兼具的呂詠臻能參與球隊的動紫趴。

談到被樂天挑走，呂詠臻說：「跟一起努力過的前隊友分開，當然是捨不得。但之後仍會在場上見面，也會是自己的另一個動力，期待以對手身分遇到前隊友。」

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