兄弟教練團有「嬌」點 首位女性打教

前日職名投工藤公康將擔任兄弟客座投手教練。（資料照）

莎菈去年在冬盟任打教

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今天舉行春訓開訓典禮，昨公布教練團名單，平野惠一續任總教練率隊邁向衛冕，外籍教練有兩大亮點，打擊教練莎菈是中職一軍第1位外籍女性教練，日職名投工藤公康則擔任客座投手教練。

工藤公康任客座投手教練

新聘外籍教練有2位，一軍打擊教練莎菈去年在沖繩冬季聯盟擔任打擊教練，2023年在小聯盟成為費城人隊史第1位女性教練；二軍復健投手教練葛瑞特是王建民效力國民時期的復健教練，2016年季後曾受富邦悍將邀請來台擔任客座教練。

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客座外籍教練也有2位，打擊教練是指導過2021年洋聯全壘打王杉本裕太郎的根鈴雄次，投手教練工藤公康來頭更大，球員時期在西武獅與郭泰源當過隊友，生涯出賽29季與山本昌、中島聰並列日職紀錄，2015-21年擔任軟銀監督五度率隊贏得「日本一」，2014年考進筑波大學研究所取得體育學碩士，卸任軟銀監督後繼續攻讀運動醫學博士學位。

職務異動部分，原一軍打擊教練丹尼爾轉任巡迴打擊教練，二軍外野守備兼體能教練黃稚峰轉任一軍外野守備兼跑壘教練，一軍內野守備教練石志偉與外野守備兼跑壘教練陳皓然轉任二軍相同職務，二軍投手教練鄭錡鴻與復健投手教練周磊職務對調。

中信今年與日本社會人球隊豐田自動車進行教練交換合作，邀請該隊捕手教練細山田武史、外野守備兼跑壘教練辰巳智大來台指導，並派巡迴打擊教練丹尼爾前往日本進行Driveline系統的教學與技術交流。

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