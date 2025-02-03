「統一尚勇」 餅總開示後趕場

邱智呈（中）獲獅隊頒發精進獎。 （記者李惠洲攝）

郭俊佑任春訓代理總教練

統一獅開訓典禮，揭示年度口號「尚勇」，總教練林岳平希望每位選手都能「自己尚勇」。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅昨天舉行開訓典禮，揭示年度口號「尚勇」，總教練林岳平表示，希望每位選手都能準備到最好，可以有自信「自己尚勇」，在球隊需要時都能承擔責任。

身兼經典賽資格賽台灣隊教練的林岳平和首席教練高志綱，開訓典禮後就北上向台灣隊報到。林岳平也指定郭俊佑擔任2月份春訓期間的代理總教練。

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林岳平表示，不止是「台灣尚勇」、「統一尚勇」，每位選手更要相信「自己尚勇」，前提是要把自己準備到最好，上場才能掌握成功的機會，成為笑到最後的那個人。

統一昨也頒發球團年度獎項，12強賽國手陳傑憲和邱智呈分別獲得淬鍊獎和精進獎，已轉戰日本火腿隊的古林睿煬則獲得突破獎。

陳傑憲、邱智呈

分獲淬鍊獎和精進獎

陳傑憲去年打擊率0.334和134支安打排名聯盟第2和第4，12強賽更是大放異采，贏得最有價值球員、打擊王和最佳防守球員。他表示，這個獎是全隊一起努力，他才有這樣的成績，希望今年繼續和大家一起打出最好的表現。

邱智呈去年以145支安打稱王，打擊率0.326排第3。他表示，自己每年都在進步，要感謝教練團給他空間和上場機會，希望今年球隊也能奪得總冠軍。

古林去年先發21場、投125局、10勝、150次三振創生涯新高，首度達到規定投球局數就奪得防禦率王，並獲選年度最有價值球員。

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