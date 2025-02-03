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領航猿開工大吉 射鷹晉季後賽

2025/02/03 05:30

PLG大年初五就開工，領航猿擊退台鋼獵鷹，連3季獲得季後賽門票。（記者林正堃攝）PLG大年初五就開工，領航猿擊退台鋼獵鷹，連3季獲得季後賽門票。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLG大年初五重燃戰火，桃園領航猿在葛拉漢貢獻23分領軍下，加上壽星白曜誠飆進關鍵三分彈，以100：89擊退台鋼獵鷹，連3季獲得季後賽門票。

昨天過生日的白曜誠（右）飆進關鍵三分彈。（記者林正堃攝）昨天過生日的白曜誠（右）飆進關鍵三分彈。（記者林正堃攝）

葛拉漢繳23分 頭號功臣

領航猿賽前12勝3敗，是4隊中已賽最多的隊伍，由於目前1勝11敗的高雄鋼鐵人本季最多13勝，但領航猿本季和鋼鐵人8場對戰已賽5場還沒輸過，因此即使最後兩隊戰績相同，仍由領航猿晉級。

農曆年前拿下2連勝的獵鷹來勢洶洶，兩隊上半場多達20次互換領先，領航猿打完前兩節取得46：44些微優勢。易籃後，領航猿火力加溫，葛拉漢、布依德輪流輸出擴大分差，不過獵鷹韌性十足緊咬比分，昨歡度26歲生日的白曜誠在末節倒數27秒飆進大號三分彈，助隊取得98：89領先，也徹底澆熄對手反撲氣燄。

葛拉漢繳23分、8籃板、7助攻全能表現，伯朗挹注17分，有12分集中在下半場，同是昨天生日的布依德拿下15分、14籃板，盧峻翔斬獲本土最高的11分，白曜誠7分、8助攻。

壽星白曜誠飆關鍵三分彈

白曜誠指出，去年底在主場的比賽狀況並不理想，昨晚能飆進這顆三分彈對自己的信心有很大的幫助，他也很開心能助隊拿到季後賽門票，「我們去年拿下第二名，今年目標很明確，就是一定要拿下冠軍。」

獵鷹以鉑金21分最佳，本土最佳為谷毛唯嘉的13分，谷毛提到，此役在追分時常有失誤讓對手發生轉換快攻，必須再檢討，「遇到領航猿這樣的球隊，絕對要保持專注。」

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