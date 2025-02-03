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高承睿換新戰袍 蛇年首戰開紅盤

2025/02/03 05:30

高承睿在新加坡大滿貫賽男單首輪演出逆轉秀，連兩年挺進32強。（取自WTT官網）高承睿在新加坡大滿貫賽男單首輪演出逆轉秀，連兩年挺進32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕穿上全新戰袍的高承睿，昨在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪，以3：2逆轉42歲的印度一哥阿昌塔，連續兩年挺進32強，蛇年首戰有個不錯的開始。

連2年挺進32強

將對上「眼鏡弟」

世界排名24的高承睿上個月和德國品牌andro（岸度）簽約，成為旗下球星，球拍的底板、膠皮和球衣也全都換新，希望打出新氣象。

面對去年闖進8強的阿昌塔，今年首度出賽的高承睿克服局數1：2落後，決勝局在2：3劣勢下連拿8分扭轉局勢。高承睿表示，首場表現還可以，畢竟1個半月沒比賽，第一場還在尋找比賽的感覺，加上新球拍也需要一段適應期。

高承睿32強將對上世界排名第5的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，雙方之前三度過招，小高還沒贏過，包括去年澳門世界盃也以1：3敗北，這回將尋求突破。

世界排名49的馮翊新首輪則先盛後衰，1：3遭世界排名第10的德國直拍橫打名將邱黨逆轉，苦吞對戰2連敗。

女單方面，40歲老將黃怡樺寶刀未老，首輪以3：1解決從資格賽晉級的義大利女將皮考琳，32強將遭遇世界排名第7的日本新秀大藤沙月，去年兩人在利馬挑戰賽女單決賽首次交手，黃怡樺以0：4落敗。

世界排名49的簡彤娟費了一番手腳，才以3：2力退從資格賽晉級的17歲台裔小將陳伊依，下一輪將對決世界排名第2的中國名將王曼昱。

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