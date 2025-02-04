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暫忘11/24榮光 台灣隊改版開機

2025/02/04 05:30

經典賽資格賽台灣隊昨在大巨蛋開訓，28人正式名單預計15日拍板定案。（記者林正堃攝）經典賽資格賽台灣隊昨在大巨蛋開訓，28人正式名單預計15日拍板定案。（記者林正堃攝）

36人大名單 至少帶14投參賽

〔記者羅志朋、徐正揚／台北報導〕世界棒球經典賽資格賽台灣隊昨在大巨蛋開訓，並公布36人集訓名單，陳傑憲繼去年12強後續任台灣隊長，他喊話，「這次會打出青春、活力、熱血的比賽，每一場全力以赴，為台灣拿下明年經典賽門票。」

陳傑憲續任台灣隊長，期許為台灣拿下明年經典賽門票。（記者林正堃攝）陳傑憲續任台灣隊長，期許為台灣拿下明年經典賽門票。（記者林正堃攝）

台灣隊牛棚大將陳柏豪。（記者林正堃攝）台灣隊牛棚大將陳柏豪。（記者林正堃攝）

原本台灣隊計畫選出35人集訓，最終多挑1人，旅美好手劉致榮和李灝宇未入列，總教練曾豪駒解釋，這是國家隊第一次集合，對全體選手狀況並沒有非常了解，多選1人觀察，相望能組成最好的團隊，而劉致榮去年因手傷，紅襪球團未放行，李灝宇則是老虎球團另有規劃。

經典賽由大聯盟主辦，資格賽有投球數限制，台灣隊集訓名單納入19名投手，曾豪駒指出，球季開打前投手皆重新開機，投球上有較多限制，因此會選14、15名投手，28人正式名單預計15日拍板定案。

棒球爆聲量 陳傑憲喊話全力以赴

昨上百名媒體湧入大巨蛋採訪台灣隊開訓，去年12強世界冠軍和大會MVP雙料榮耀加身，陳傑憲笑說，開訓很多媒體到場，隊友也很年輕，「很開心大家關注台灣棒球，謝謝12強的人、事、物，上次有好成績，相信這次每位選手都更有自信。」

台灣隊昨喜收90萬紅包，包括中職50萬，棒協、教育部各20萬給團隊當加菜金，中職會長蔡其昌勉勵全員，「忘掉我們是冠軍！希望大家在資格賽能秉持過去的拚戰精神，在國人面前拿到好成績。」

台灣隊分在A組，21日首戰西班牙，隔天對南非，23日再對尼加拉瓜，台灣隊賽程都安排在晚上7點、大巨蛋，分組4取2晉級明年會內賽，目前台灣隊確定4場熱身賽，包括9、10日對台鋼雄鷹，12、13日對韓職樂天巨人。

經典賽資格賽台灣隊大名單經典賽資格賽台灣隊大名單

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