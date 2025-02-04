張育成穿回18號 與曾總、若熙的三角關係

張育成決定選別具意義的18號。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張育成去年雖因手傷辭退12強賽，卻很早就表態會為經典賽資格賽做好準備，昨在台灣隊開訓不僅以髒辮的新造型亮相，考量在富邦悍將使用的99號是總教練曾豪駒的背號，決定披上2023年經典賽獲選預賽A組MVP時的18號。

經典賽資格賽壘包（右）明顯比中職壘包大一號。（記者林正堃攝）

張育成指出，在美職期間就覺得髒辮頭很酷，回台灣打球後看到吉力吉撈．鞏冠的造型還不錯，不但下決心跟進，以後很可能維持這個要花10小時以上才能做好的新髮型，「在台灣做這個比較方便，早上起來也不用花太多時間整理，甩一甩就好了。」

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張育成繼上屆經典賽再穿18號，他表示，選18號是因為生日是8月18日，在富邦已被黃保羅使用，改用99號是因為9+9是18，這次進國家隊有想到總教練是99號，「他是冠軍教練，我不要跟他撞，只是對徐若熙不好意思。」徐若熙在味全龍用18號，讓給張育成後改用69號。

壘包比中職大 盜壘增信心

資格賽相關規定都比照大聯盟規格，中職特地購入3個加大尺寸的壘包，讓台灣隊從跑壘與守備練習到熱身賽可以提前熟悉，曾在大聯盟親身體驗的張育成笑說：「壘包加大，好啊！盜壘次數比較多，比較不會踩到一壘手的腳，從打擊區看一壘，哇！怎麼會那麼近，看到這個壘包，速度會加持。」

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