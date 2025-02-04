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阿坤擔了 兄弟10年不動游擊

2025/02/04 05:30

兄弟昨在屏東中信公益園區開訓，獲10年最高總值1億4788萬合約的江坤宇（前）最受矚目。（記者李惠洲攝）兄弟昨在屏東中信公益園區開訓，獲10年最高總值1億4788萬合約的江坤宇（前）最受矚目。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟昨在屏東中信公益園區開訓，總教練平野惠一說，今年目標仍是取勝並爭取連霸，能多贏一場是一場，也希望選手的養成能有更好成果。

兄弟開訓典禮祭拜祈福，打擊教練莎菈（中）入境隨俗跟著拿香。（記者李惠洲攝）兄弟開訓典禮祭拜祈福，打擊教練莎菈（中）入境隨俗跟著拿香。（記者李惠洲攝）

簽逾1.4億元鉅約

要球隊好好拚

中信兄弟日前和當家游擊手江坤宇簽下一紙10年超過1.4億指標性鉅約，奠定球隊「10年游擊」地位。江坤宇坦言，原本就希望簽複數年約，但球隊端出10年合約讓他有點嚇到，「想珍惜這份合約，為球隊好好打拚。」

江坤宇說，簽下這份合約責任更大，相信未來還有人可以超越，很高興看到台灣的職棒環境越來越好。他原本每年都會給自己適度的壓力，簽下大約不會影響太多，想要比去年更好、表現給球迷看。

中信兄弟昨也舉行「菜鳥日」，今年教練團陣中一大亮點，是美籍女打擊教練莎菈，她曾是義大利、美國隊女壘國手，也曾在費城人體系執教。

平野惠一表示，去年沖繩冬盟時觀察莎菈指導選手，就認為她是很有能力的教練，「加上統籌一、二軍的丹尼爾，打擊部門就交給他們3人，也期待莎菈的身分能成為亞洲棒球先鋒者。」

隊長王威晨則說，去年丹尼爾帶來的體系對球隊幫助很大，同體系的莎菈加入，相信選手也能習慣。莎菈說，自己在費城人體系曾主動學習西班牙語並融入選手，「拿出好的意圖、謙虛的態度，用自己對棒球方面知識帶給球員，就會慢慢建立信任感，我也想在這裡多學講中文，能和選手更多互動。」

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