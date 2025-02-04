職籃專職裁判僅1位 吹判爭議成日常劇

職籃吹判爭議不斷上演，近30年來首位專職裁判葉俊宏點出國內裁判環境面臨的困境。（TPBL提供）

記者盧養宣／專訪

PLG開春第一戰就爆發吹判爭議，獵鷹教練柯納（右）不滿裁判尺度。（資料照）

PLG大年初五重燃戰火，龍頭領航猿力退獵鷹拿下5連勝，成功晉級季後賽，賽後獵鷹教頭柯納出席記者會砲火猛烈，表達對裁判尺度的不滿，讓比賽再度失焦，更直言不改進聯盟永遠不會進步。從去年新北國王的萊恩、領航猿卡米諾斯，再到近日的柯納，外籍教頭批評台灣裁判已成家常便飯，本報專訪兩聯盟目前唯一一位專職裁判葉俊宏，一窺裁判發展的現況與困境。

2聯盟36位裁判 35人兼職

TPBL目前有22位裁判、PLG則有14位，兩聯盟共36位裁判，只有一位專職裁判，TPBL去年成立時公開招募專職裁判，符合資格的報名人選為14人，經由聯盟評估審核，葉俊宏成為首位專職裁判，更是台灣相隔近30年來第一位籃球專職裁判。

請繼續往下閱讀...

吹判無一致性 影響品質

對於外籍教練的批評，葉俊宏認為，台灣裁判的能力在亞洲屬中上，「東超是國際賽，一定會邀請亞洲現役國際裁判執法，落差不會太大，但國內的裁判被三個聯賽分散，不可能每一場都能派出經驗豐富的裁判。」

葉俊宏指出，執法最困難的是一致性，只是目前其他裁判都是兼職裁判，平時除有自己的工作，也會吹判學生聯賽，必須不斷切換尺度。雖然聯盟會固定開會檢討、凝聚共識，但在專職裁判的人數不足下，對吹判品質的提升有一定影響。

環境不成熟 裁判難專一

兩聯盟目前的裁判不是在學校有教職，就是擁有穩定工作，在台灣籃球環境發展不夠成熟之下，很難讓裁判放棄原有的工作來成為專職裁判。葉俊宏期待整體環境提升，有更多後進願意加入這個行列，認為或許25歲至30歲的年輕裁判能形成很好的人才庫，除了放棄原有工作的機會成本較低，尺度也可以從養成階段接受相同的訓練與溝通討論，更容易達成共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法