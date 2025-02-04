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職籃專職裁判》葉俊宏：裁判愈沒存在感 愈成功

2025/02/04 05:30

葉俊宏期盼有第二人、第三人加入專職裁判。 （TPBL提供）葉俊宏期盼有第二人、第三人加入專職裁判。 （TPBL提供）

TPBL副秘書長陽和平在1996年成為中華職籃（CBA）首位專職裁判，相隔近30年，葉俊宏接下火炬，決定成為專職裁判是意識到自己近年進步有限，剛好新聯盟提供機會，「想說那是不是可以試看看、如果再花更多時間投入，是否能有再往上的空間。」

由於是專職裁判，葉俊宏不會參與學生聯賽、業餘聯賽，沒有比賽的期間必須進行體能訓練，觀看聯盟比賽、剪輯判例分析，並與七個球隊持續溝通，在吹判上進行改善。

無比賽時也要體能訓練

裁判是愈沒有存在感愈成功的工作，葉俊宏指出，如果一場比賽結束後，完全沒有提到裁判，球迷只討論球員的表現，就代表該場比賽裁判相當稱職。被問及是否會看網路留言時，葉俊宏坦言，現在社群發達，「就算自己不看，親朋好友也會傳，有時候球迷講的也有道理，看了就會吸收，如果只是單純的謾罵，這麼多年了也學會不往心裡去，靠運動等其他方法消化掉。」

盼更多人加入專職裁判

身為聯盟第一人，葉俊宏期盼能有第二人、第三人出現，也給予有意從事裁判工作的後進建議，包括要保持開放心胸，接受他人建議，同時也要具備思辨能力，更重要的是永遠要以積極的心態面對比賽，他透露，有時會在地方的比賽看到年輕裁判吹判時用走的，「這種不認真的習慣養成之後，很容易帶到高層級的比賽，會影響裁判形象。」（記者盧養宣）

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