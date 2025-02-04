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職籃專職裁判》葉俊宏無心插柳 近30年第一人

2025/02/04 05:30

葉俊宏認為，如果一場比賽結束後，完全沒有提到裁判，球迷只討論球員的表現，就代表該場比賽裁判相當稱職。（TPBL提供）葉俊宏認為，如果一場比賽結束後，完全沒有提到裁判，球迷只討論球員的表現，就代表該場比賽裁判相當稱職。（TPBL提供）

葉俊宏畢業自成功大學會計系，大學畢業之際在高中同學邀約下一同報考籃球裁判，從系際盃等校內比賽慢慢磨練，2014年踏上HBL、UBA殿堂，隨後也執法SBL、PLG，去年成為TPBL第一位專職裁判。

讀會計系跨界

吹判 帶來成就感

無心插柳卻慢慢產生興趣，葉俊宏堅持下來的原因是執法順利帶來的成就感，「比賽執行得好、達到自己設定的目標，我就會很有成就感，如果離目標還有一點距離，也會想我還可以做什麼。」

近身學習NBA裁判經驗

2023年夏天葉俊宏赴美參加 JC2 PRO AM裁判訓練營，更讓他大開眼界，透過兩位NBA裁判阿科斯塔與薩戈的經驗分享，帶回滿滿收穫。

葉俊宏當時獲得和阿科斯塔一起吹判的機會，親眼見識到NBA等級的執法功力，「他們下哨的點非常準確，有時候我們吹犯規雖然沒吹錯，但是就會覺得點不對，但NBA裁判的節奏非常準確，感覺完全不一樣。」

葉俊宏形容，阿科斯塔執法過程舉手投足自信十足，與球員的溝通神色自若，「吹判時畫的線非常精準，超過一點馬上就宣判，但在符合標準的範圍就讓球員去碰撞、對抗，哪個時候是犯規完全沒有任何猶豫，那場他帶領我吹判，讓我知道自己還有很多可以學習的地方。」（記者盧養宣）

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