新加坡大滿貫賽》林昀儒調整情緒 單、雙打過頭關

林昀儒男單、男雙首輪都以直落三橫掃對手晉級。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪以直落三輕取哈薩克一哥傑拉希曼柯，挺進32強，也一掃去年連兩場大滿貫賽都一輪遊的陰霾。

奶奶小年夜過世 影響心情

世界排名12的林昀儒去年雖然闖進新加坡大滿貫賽4強，但之後在沙烏地阿拉伯、中國大滿貫賽，分別在首輪敗給莊智淵、瑞典名將卡爾柏格，WTT年終賽也在首輪遭德國直拍橫打好手邱黨逆轉，也讓他心中揹著沉重包袱，加上摯愛的奶奶在小年夜過世，都讓小林這次新加坡之行心情相當複雜。

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林昀儒生涯對戰世界排名51的傑拉希曼柯雖擁有3勝1負優勢，去年新加坡大滿貫首輪也以3：1過關，但小林態度依舊很謹慎，在比賽前夕和教練王翊澤討論戰術到凌晨1點才休息。

昨天開賽後，林昀儒戰術執行也很到位，前兩局都只讓對手拿到5分，第3局雖一度以8：9落後，但小林在關鍵時刻靠著發正手位短下旋球連吃兩球，11：9寫下對戰4連勝，今年首勝到手也讓他如釋重負。

林昀儒32強將對上世界排名50的19歲澳洲韓裔小將裴煥，這也是兩人首度過招。

首度搭檔高承睿 橫掃開胡

男雙方面，首次合作的林昀儒和高承睿，雖然出發前只在國訓中心合練過一次，首輪仍以3：0輕鬆解決加拿大李元璋和智利高梅茲的跨國組合，16強將面對去年亞錦賽獲得亞軍的地主組合郭勇/馮耀恩。

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