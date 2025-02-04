陳盈駿有傷 打亞洲盃未知數

籃協昨公布亞洲盃男籃資格賽16人名單，將由旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙等人領軍作戰。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段2月20日在台北和平籃球館登場，台灣隊將迎戰菲律賓，23日作客香港。籃協昨公布16人名單，由旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙等人領銜，同樣由外籍教練圖奇掌兵符，2月10日展開集訓。

資格賽16人名單出爐

台灣男籃和紐西蘭、菲律賓及香港同組，目前拿下1勝3負，暫居分組第3。雖無緣直接以分組前二直接晉級會內賽，但仍可在最後兩戰中爭取第3名，並於「6搶4」外卡賽取得會內門票。

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籃協昨公布16人名單，旅外好手有劉錚、陳盈駿、阿巴西、曾祥鈞以及林秉聖。內線除了「新台灣人」高柏鎧外，這次多了SBL裕隆長人藍少甫和桃園領航猿中鋒林正，最大亮點則是首度入選的台北台新戰神混血好手雷蒙恩。

CBA3雄領軍

雷蒙恩也入選

不過，陳盈駿1月初在CBA比賽時受傷，經檢查為腳踝骨髓水腫和韌帶輕度損傷，能否出賽還是未知數。籃協副秘書長張承中表示，目前密切觀察陳盈駿傷勢，「如果他能打也願意打，是最好的情況，所以才會先把他擺進名單，若真的不行，也有其他應對方式。」

張承中透露，16人名單在農曆年前出爐，目前籃協正緊鑼密鼓和球員協商後勤事宜，「這階段選手的參賽協議、失能險、器材、人力等後勤會比照甚至優於上一階段，2月12日賽前記者會將再公布相關細節。」

先前傳出籃協有意爭取外卡賽在台灣進行，張承中證實這項說法，「還在協調當中，和平跟新莊是FIBA認可的合格比賽場地，但兩職籃還在賽季間，有進撤場問題，不一定能使用，北市大天母校區體育館也是選項，正在和FIBA協調中。」

不過，張承中表示，一切得等到第3階段兩場比賽打完，確定台灣隊需打外卡賽才能夠定案，協會目前都在做事前準備，一定會積極爭取。

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