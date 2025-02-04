晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳盈駿有傷 打亞洲盃未知數

2025/02/04 05:30

籃協昨公布亞洲盃男籃資格賽16人名單，將由旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙等人領軍作戰。（資料照）籃協昨公布亞洲盃男籃資格賽16人名單，將由旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙等人領軍作戰。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段2月20日在台北和平籃球館登場，台灣隊將迎戰菲律賓，23日作客香港。籃協昨公布16人名單，由旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙等人領銜，同樣由外籍教練圖奇掌兵符，2月10日展開集訓。

資格賽16人名單出爐

台灣男籃和紐西蘭、菲律賓及香港同組，目前拿下1勝3負，暫居分組第3。雖無緣直接以分組前二直接晉級會內賽，但仍可在最後兩戰中爭取第3名，並於「6搶4」外卡賽取得會內門票。

籃協昨公布16人名單，旅外好手有劉錚、陳盈駿、阿巴西、曾祥鈞以及林秉聖。內線除了「新台灣人」高柏鎧外，這次多了SBL裕隆長人藍少甫和桃園領航猿中鋒林正，最大亮點則是首度入選的台北台新戰神混血好手雷蒙恩。

CBA3雄領軍

雷蒙恩也入選

不過，陳盈駿1月初在CBA比賽時受傷，經檢查為腳踝骨髓水腫和韌帶輕度損傷，能否出賽還是未知數。籃協副秘書長張承中表示，目前密切觀察陳盈駿傷勢，「如果他能打也願意打，是最好的情況，所以才會先把他擺進名單，若真的不行，也有其他應對方式。」

張承中透露，16人名單在農曆年前出爐，目前籃協正緊鑼密鼓和球員協商後勤事宜，「這階段選手的參賽協議、失能險、器材、人力等後勤會比照甚至優於上一階段，2月12日賽前記者會將再公布相關細節。」

先前傳出籃協有意爭取外卡賽在台灣進行，張承中證實這項說法，「還在協調當中，和平跟新莊是FIBA認可的合格比賽場地，但兩職籃還在賽季間，有進撤場問題，不一定能使用，北市大天母校區體育館也是選項，正在和FIBA協調中。」

不過，張承中表示，一切得等到第3階段兩場比賽打完，確定台灣隊需打外卡賽才能夠定案，協會目前都在做事前準備，一定會積極爭取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中