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NBA重磅交易又一樁 福克斯轉戰馬刺

2025/02/04 05:30

國王、馬刺和公牛進行3方交易，公牛一哥拉文將改披國王戰袍。（資料照）國王、馬刺和公牛進行3方交易，公牛一哥拉文將改披國王戰袍。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA昨再度出現重大交易，國王、馬刺和公牛進行3方交易，國王把主控福克斯送到馬刺和溫班亞瑪合作，公牛一哥拉文則改披國王戰袍。

福克斯（見圖下）轉戰馬刺，將聯手溫班亞瑪（見圖上），令外界期待。（資料照）福克斯（見圖下）轉戰馬刺，將聯手溫班亞瑪（見圖上），令外界期待。（資料照）

外媒指出，國王在1月底時開始兜售當家球星福克斯，昨確定和馬刺、公牛進行交易。國王在這次交易中獲得公牛球星拉文、馬刺的席索戈、3個首輪籤和3個次輪籤，馬刺則得到福克斯、麥克勞夫林，公牛獲得馬刺的柯林斯、瓊斯和國王的赫特，及先前交易給馬刺的2025年首輪籤。

公牛一哥拉文加入國王

27歲的福克斯在2017年以首輪第5順位加入國王，2022-23球季入選明星賽、年度第3隊，並帶領國王闖進季後賽，當時他們在首輪遭勇士淘汰，上季國王雖在附加賽出局，福克斯卻繳出場均26.6分，也是生涯最佳表現。

國王本季開季戰績13勝18負，並開除前教練布朗，改由克里斯蒂執掌兵符，目前戰績24勝24負。如今大動作送走當家球星盼能有一番新氣象，且福克斯對於交易首選東家為馬刺，如今能如願和溫班亞瑪聯手，雙方會擦出什麼火花令外界期待。

至於披上國王戰袍的拉文，將再度和前隊友德羅森合作，但外媒普遍認為，公牛在這次交易中並未得利，預計會進入重建期。

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