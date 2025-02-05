搶進經典賽》曾總春季治軍模式 27人選15投

經典賽資格賽台灣隊持續在大巨蛋集訓，隊長陳傑憲（中）、外野手陳文杰（右）與宋晟睿都是台灣隊遞交給大聯盟的初步名單成員。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世界棒球經典賽官網昨公布A組資格賽4隊球員名單，但台灣隊只列出27人，總教練曾豪駒證實，缺少的1人是海盜隊內野手鄭宗哲，確定不會參賽，他也強調官網公布的只是初步名單，仍可能變動。

鄭宗哲獲邀參加大聯盟春訓，確定不打經典賽資格賽。（資料照）

經典賽資格賽台灣隊初步27人名單

海盜不放人 MLB直接劃掉鄭宗哲

曾豪駒表示，主辦經典賽的大聯盟過年前要求提出初步28人名單，當時也有鄭宗哲，但後來海盜隊表示他今年有機會上大聯盟，希望他專心參加春訓，因此不同意他參賽，大聯盟可能有收到海盜隊訊息，直接把他的名字劃掉。

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能守二壘和游擊的鄭宗哲在2023年經典賽擔任台灣隊第1棒，攻守表現都相當出色，原本也是開路先鋒的最佳人選，曾豪駒表示，鄭宗哲不能參賽雖然可惜，但他是因為有機會上大聯盟，也為他感到高興。

去年12強賽最少要打5場預賽，台灣隊一路打到冠軍賽共打了9場，當時帶13名投手，而這次至少3場、最多4場，台灣隊卻選了15名投手。

曾豪駒表示，每次盃賽的各守位人數都必須因應不同的狀況調整，12強賽緊接在球季後的11月舉行，投手都還在比賽狀態中，每個人能投多少球大致可以掌握，而2月份舉行的經典賽資格賽，投手是關機後重新開始，每個人調整狀況都不一樣，比較難掌握，因此必須準備更多人選。

經典賽資格賽台灣隊2月12、13日將在大巨蛋，與韓職樂天巨人打兩場交流賽。（記者林正堃攝）

尬韓職巨人 2交流賽門票今開賣

台灣隊將於2月12、13日在大巨蛋和韓職樂天巨人隊進行交流賽，門票今天中午12點起在IBON售票系統開賣，票價分別是880元、680元、580元和480元。

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