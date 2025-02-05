晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

搶進經典賽》曾總春季治軍模式 27人選15投

2025/02/05 05:30

經典賽資格賽台灣隊持續在大巨蛋集訓，隊長陳傑憲（中）、外野手陳文杰（右）與宋晟睿都是台灣隊遞交給大聯盟的初步名單成員。（記者林正堃攝）經典賽資格賽台灣隊持續在大巨蛋集訓，隊長陳傑憲（中）、外野手陳文杰（右）與宋晟睿都是台灣隊遞交給大聯盟的初步名單成員。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世界棒球經典賽官網昨公布A組資格賽4隊球員名單，但台灣隊只列出27人，總教練曾豪駒證實，缺少的1人是海盜隊內野手鄭宗哲，確定不會參賽，他也強調官網公布的只是初步名單，仍可能變動。

鄭宗哲獲邀參加大聯盟春訓，確定不打經典賽資格賽。（資料照）鄭宗哲獲邀參加大聯盟春訓，確定不打經典賽資格賽。（資料照）

經典賽資格賽台灣隊初步27人名單經典賽資格賽台灣隊初步27人名單

海盜不放人  MLB直接劃掉鄭宗哲

曾豪駒表示，主辦經典賽的大聯盟過年前要求提出初步28人名單，當時也有鄭宗哲，但後來海盜隊表示他今年有機會上大聯盟，希望他專心參加春訓，因此不同意他參賽，大聯盟可能有收到海盜隊訊息，直接把他的名字劃掉。

能守二壘和游擊的鄭宗哲在2023年經典賽擔任台灣隊第1棒，攻守表現都相當出色，原本也是開路先鋒的最佳人選，曾豪駒表示，鄭宗哲不能參賽雖然可惜，但他是因為有機會上大聯盟，也為他感到高興。

去年12強賽最少要打5場預賽，台灣隊一路打到冠軍賽共打了9場，當時帶13名投手，而這次至少3場、最多4場，台灣隊卻選了15名投手。

曾豪駒表示，每次盃賽的各守位人數都必須因應不同的狀況調整，12強賽緊接在球季後的11月舉行，投手都還在比賽狀態中，每個人能投多少球大致可以掌握，而2月份舉行的經典賽資格賽，投手是關機後重新開始，每個人調整狀況都不一樣，比較難掌握，因此必須準備更多人選。

經典賽資格賽台灣隊2月12、13日將在大巨蛋，與韓職樂天巨人打兩場交流賽。（記者林正堃攝）經典賽資格賽台灣隊2月12、13日將在大巨蛋，與韓職樂天巨人打兩場交流賽。（記者林正堃攝）

尬韓職巨人 2交流賽門票今開賣

台灣隊將於2月12、13日在大巨蛋和韓職樂天巨人隊進行交流賽，門票今天中午12點起在IBON售票系統開賣，票價分別是880元、680元、580元和480元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中