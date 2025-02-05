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國家隊王牌徐若熙 葉總理想上限65球

2025/02/05 05:30

經典賽資格賽首戰西班牙，徐若熙有機會掛帥先發。（資料照）經典賽資格賽首戰西班牙，徐若熙有機會掛帥先發。（資料照）

〔記者吳清正、羅志朋／台北-斗六連線報導〕味全龍強投徐若熙去年因達到球團設定投球局數，季末提前關機錯過12強賽，今年經典賽資格賽可望扛國家隊王牌重任，他表示，對國際賽都很期待，希望台灣隊晉級明年經典賽會內賽，屆時他還能參賽。

2023年亞錦賽徐若熙在大巨蛋第一場正式比賽，對南韓先發7局無失分飆10K奪勝投，冠軍戰對日本先發5局失1分非責失，生涯首次成棒國際賽表現相當亮眼，這屆經典賽資格賽他有機會扛21日首戰西班牙先發。

葉君璋（味全龍提供）葉君璋（味全龍提供）

盼比照會內賽球數限制

徐若熙進職棒曾動右手肘韌帶置換手術，龍隊總教練葉君璋十分關心他在資格賽的用球數，昨龍隊開訓還特別交代他輕鬆點，不要操之過急。葉總強調，資格賽在2月進行，職棒熱身賽都還沒開打，徐若熙不太可能投太多球，希望比照會內賽，單場最多投65球就好。

徐若熙近期在投打對決練習中已投到45球，他表示，資格賽應該會擔任先發投手，希望在大會規定的65球限制內盡量拉長投球局數。

去年12月徐若熙入伍服12天補充役，他表示，營區有重訓室，同時入伍的劉基鴻就在隔壁營，操練後即可傳接球維持基本訓練，為了備戰資格賽，退伍後立即開練，比往年提早1個半月，為了練球他在斗六、平鎮兩頭跑，過年期間也沒休息。

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