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龍隊長霸氣喊冠 不讓陳子豪害羞

2025/02/05 05:30

龍隊長霸氣喊冠 不讓陳子豪害羞吉力吉撈．鞏冠（左）從吳東融手中接下隊長任務。
（味全龍提供）

吉力吉撈領航FA雙重砲壯聲勢

〔記者羅志朋、倪婉君／斗六報導〕味全龍去年無緣闖進季後賽挑戰二連霸，季後補進「FA重砲」陳子豪和朱育賢戰力大升級，昨兩人現身龍隊斗六開訓，陳子豪直呼人生地不熟實在好害羞，新任隊長吉力吉撈．鞏冠霸氣喊話，「廢話不多說，目標就一個，總冠軍！」

徐若熙、蔣少宏、劉基鴻和陳子豪昨上午先出席龍隊開訓，再搭高鐵趕赴大巨蛋參與下午台灣隊練球，備戰經典賽資格賽。陳子豪打職棒近12年可望初征國際賽，他說，前天台灣隊開訓練球覺得很興奮，期待能進入28人正式名單，昨參與龍隊開訓的心情是很害羞，畢竟首次看到新隊友，大家還不是很熟。

陳子豪（味全龍提供）陳子豪（味全龍提供）

朱育賢生涯累計994安、169轟，可望在開季後2週內加入「千安、百轟」俱樂部。（味全龍提供）朱育賢生涯累計994安、169轟，可望在開季後2週內加入「千安、百轟」俱樂部。（味全龍提供）

儘管網羅陳子豪、朱育賢，再搭配吉力吉撈、劉基鴻共組「狂龍四連星」打線，外界看好龍隊具爭冠實力，但總教練葉君璋說，「過去我們打擊和其他球隊差很多，補進陳子豪、朱育賢算平起平坐，但棒球絕對不是那麼簡單的事，別隊大力補強洋將，不可輕忽。」

葉君璋欽點吉力吉撈當新任龍隊長，考量是「渲染力會更強。」吉力吉撈透露，去年球季結束葉總就跟他提這件事，「從小到大都沒當過隊長，但應該是時候給自己一個責任。」

新球季龍隊教練團改組，一軍打擊教練張泰山轉任頂新和德文教基金會棒球總監，主要工作是推廣棒球，領隊丁仲緯強調會保留泰山的49號球衣；前富邦悍將教練丘昌榮、羅曼今年轉戰龍隊分別擔任野手、投手統籌教練。

丘昌榮和葉君璋是國小同學兼好友，30年前味全計畫延攬兩人，丘昌榮感念聲寶成棒隊的栽培，決定留隊並成為台灣大聯盟首位簽約球員，無緣和葉君璋一起加盟味全，如今兩人以教練身分同穿龍袍，丘昌榮感嘆時光飛逝。

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