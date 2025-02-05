生涯第22個球季 林智勝決定謝幕

43歲的林智勝證實今年就是生涯最後一季。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／斗六報導〕2004年6月3日，林智盛在高雄澄清湖球場完成中職生涯首次出賽並擊出首安，今年43歲的他昨親口證實今年就是最後一季，期盼能在澄清湖球場進行引退賽，但他強調尊重味全龍球團安排。

林智勝生涯第2年將原本的「盛」改為「勝」，也展開「希望為球隊帶來勝利」的勝利篇章，如今進入生涯第22個球季，他昨面對媒體詢問為何決定今年引退，則不改幽默口吻笑說：「老了啊，這麼明顯看不出來！」

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最後一季目標2000安

生涯累計304發全壘打，林智勝是中職目前達成300轟里程碑的唯一1人，對生涯最後一季目標，他表示：「2千安吧，因為只剩2千安還沒達到，就追追看。」林智勝目前累計1846安，達成難度超高，但他就是努力追尋，「只要上場，就盡量把握機會。」

龍隊今年例行賽至少在大巨蛋安排12場主場賽事，領隊丁仲緯昨透露目標爭取到16場。至於林智勝是否像周思齊、潘威倫在大巨蛋引退，龍隊預計開季前公布他的引退相關企畫。

本季轉披龍袍的朱育賢，在2016年桃猿菜鳥年時剛好碰到林智勝轉戰中信兄弟無緣當隊友，如今能在他最後一季並肩作戰，他說，「很榮幸終於能跟學長同隊，之後可能在擊球的心態上，可以向他請益。」

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