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7悍投搶輪值 張奕當仁不讓

2025/02/05 05:30

張奕積極爭取悍將開季先發輪值。（記者廖耀東攝）張奕積極爭取悍將開季先發輪值。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕富邦悍將昨在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，宣布由張育成擔任隊長，並公布年度口號「Fight for All 我要全部」，總教練陳金鋒對開季先發輪值已有規劃，將由張奕在內的4名本土投手與3名洋投競爭，張奕也設下100局、撐完整季兩大目標。

張育成今年擔任悍將隊長。（記者廖耀東攝）張育成今年擔任悍將隊長。（記者廖耀東攝）

江少慶確定趕不上開季

陳金鋒指出，4位土投先發人選是張奕、陳仕朋、黃保羅、李東洺，張奕去年加入球隊就表達想爭取先發，今年春訓也將以先發準備，期待延續去年12強賽的好表現，開刀後的江少慶還沒開始投球，確定趕不上開季，希望今年有機會復出。

張奕去年在台鋼雄鷹二軍、富邦一軍、12強賽共投75.2局，是自2021年在日職歐力士一、二軍共77.1局後單季新高，他認為，沒有受傷、投完整季是去年給自己最好的評價，希望今年球季尾聲還能站在一軍球場上，有過去年隨台鋼春訓的經驗，對先發調整進度並不陌生。

富邦目前只簽下2位洋投，力亞士已報到，魔力藍過幾天會抵台，領隊林華韋表示，洋投預計再找2至3位，有些人選要等代表國家打完經典賽資格賽才能確定，至於去年王牌羅戈，球團很早就開出優渥條件，經紀公司雖沒有馬上拒絕，仍以加入美職體系優先考量，球團只有耐心等待。

林華韋也透露，談薪順利進行，進度完成9成，雖然球隊去年戰績只贏台鋼，團隊整體薪資仍有增加，王正棠、陳仕朋、池恩齊等表現優異的球員都會加薪。

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