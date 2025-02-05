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林書豪重返勇士 明星賽新秀隊掌兵符

2025/02/05 05:30

林書豪受邀在NBA明星賽擔任新秀挑戰賽教練，將回到生涯起點勇士主場參與明星週活動。（資料照）林書豪受邀在NBA明星賽擔任新秀挑戰賽教練，將回到生涯起點勇士主場參與明星週活動。（資料照）

暌違12年 回到生涯起點

〔記者粘藐云／台北報導〕NBA明星週將在勇士主場大通中心登場，昨NBA公布新秀挑戰賽4隊的教練名單，其中G League Team將由新北國王球星林書豪擔任教練，令不少球迷感到驚喜。

36歲的林書豪雖在2010年NBA選秀會上落榜，但之後加入勇士，並於2012年時在尼克打出亮眼表現，掀起「林來瘋」，他也因此入選2012年的NBA新秀挑戰賽，隔年他曾代表球隊參與技術挑戰賽。

將鼓勵球員享受比賽

暌違12年，林書豪回到生涯起點勇士主場參與明星賽，並以教練身分亮相，他說：「我會盡可能去鼓勵年輕球員享受比賽樂趣，盡情體驗明星週。當我年輕時，總是過於專注提升表現，不斷追求進步，如果有機會回到過去，我會提醒自己，多去感受籃球帶來的純粹快樂。」

今年NBA明星賽大幅改制，新秀挑戰賽將新秀和聯盟2年級生分成3隊，分別由哈德威擔任Team T教練，里奇蒙德為Team M教練，穆林則是Team C教練，另1隊為發展聯盟球員，由林書豪掌兵符，獲勝隊伍將在明星賽和NBA球星們組成的隊伍較量。

由於明星週在勇士主場舉行，新秀挑戰賽4名教練皆曾效力於勇士，除了林書豪，其他3人皆已入選名人堂。林書豪透露，這次除了參與NBA明星週活動，還有許多演說分享行程，他也很感謝新北國王團隊讓他踏上這趟旅程。

由於NBA明星賽剛好碰上亞洲盃男籃資格賽集訓和比賽，TPBL會短暫休兵，林書豪預計在結束2月12日東超和馬尼拉電氣關鍵一戰後才會赴美。

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