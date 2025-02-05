新加坡大滿貫賽》高承睿逆轉奧運銅牌 挺進16強

高承睿決勝局演出逆轉秀，首度打敗巴黎奧運銅牌勒布朗，殺進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕20歲小將高承睿昨晚在WTT新加坡大滿貫賽男單32強賽，克服局數1：2、決勝局3：8落後，最終打出一波8：1的強力反撲，3：2逆轉去年巴黎奧運奪男單銅牌的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，締造生涯最重大的勝利，16強將遭遇南韓一哥張禹珍。

當成輸球在打

決勝局一波8:1反撲

世界排名24的高承睿過去三度對上勒布朗都吞下敗仗，包括去年澳門世界盃也以1：3告負。

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高承睿表示，勒布朗是去年奧運銅牌，世界排名又高居第5，「而且我以前跟他打過3次都輸，他對我的套路也很熟悉，要贏他確實很困難。」

高承睿和教練朱硯匯賽前都設定先拿1局，沒想到竟能把勒布朗逼進決勝局，高承睿表示，決勝局在3：8落後時，他沒有想太多，只是不想放棄，想辦法和對手纏鬥，「當時我還滿冷靜的，就當成輸球在打，最後能贏還是有一些運氣成分。」

首度扳倒「眼鏡弟」

忘情振臂喝采

在獲勝的那一刻，高承睿也忘情地將球拍扔在地上，高舉雙臂為自己喝采，他說，「因為從來沒想過會贏，所以有些控制不住情緒，很釋放的感覺。」

高承睿和張禹珍去年在亞錦賽的男單排名賽首度交手，當時小高在局數0：2落後下連下3局完成大逆轉，不過，高承睿仍將謹慎面對。

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