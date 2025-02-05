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大牌球星大風吹 勇士鎖定3雄

2025/02/05 05:30

勇士一哥柯瑞（右）昨繳24分，加上威金斯進帳25分，率隊擊敗魔術。（今日美國）勇士一哥柯瑞（右）昨繳24分，加上威金斯進帳25分，率隊擊敗魔術。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨繳出24分，威金斯進帳25分，終場以104：99擊退魔術，戰績25勝24負，勝率突破5成。近期傳出勇士積極想補強，並鎖定大咖球星，包含熱火巴特勒、太陽杜蘭特和湖人一哥詹姆斯都曾被徵詢意願。

想在柯瑞退休前再拚一冠

勇士本季打得跌跌撞撞，但仍想在柯瑞退休前再爭取一次總冠軍，加上NBA連兩日出現重磅交易，外界也好奇勇士的管理階層會有何作為。

巴特勒、KD、詹皇被徵詢

知名記者查拉尼亞指出，勇士近期幾乎問遍全聯盟大牌球星，除了巴特勒外，連杜蘭特、詹姆斯、P.喬治、威廉森和英葛蘭都曾被接觸。D.格林昨言之鑿鑿地說，老闆拉寇伯不滿意現在5成勝率，肯定會有一番積極作為。

勇士隨隊記者史萊特指出，兩隊前次交手時，拉寇伯和杜蘭特經紀人克萊曼曾坐在一起也多次交談，加上杜蘭特曾為勇士奪下兩座冠軍，有一定熟悉程度，雙方再續前緣依舊有譜。不過，36歲的杜蘭特場均26.9分、6.1籃板，仍具競爭力，勇士到底能端出什麼籌碼來交易，以及杜蘭特本人意願才是關鍵。

太陽和拓荒者昨廝殺到延長賽，拓荒者長人艾頓繳出25分、20籃板，率隊以121：119險勝前東家太陽。布克攻下34分，生涯累積1萬5678分也超越戴維斯成為太陽隊史得分王。

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