攻城獅今尬海神 想演下剋上

攻城獅今迎戰海神，想要拿下本季對戰首勝，洋將努利的表現將是關鍵。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL今天重燃戰火，新竹攻城獅晚間7點在主場迎戰高雄全家海神，將力拚本季對戰首勝，海神則要尋求5連勝。

攻城獅戰績5勝13負在聯盟敬陪末座，但上月找來得分砍將努利後看到成效，靠著他場均38.3分的火力，解決原本進攻能量不足的困境，農曆年前3戰拿2勝。

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但防守還是攻城獅最大問題，本季失分96.1分是各隊最多，且過去2次碰上海神失分達98分，場均輸19.5分，攻城獅教練威森也不斷叮嚀子弟兵得加強防守意識，才能在下半季拉抬戰績。

海神找來克雷格成功填補後場空缺，5戰場均可得21分、5.4籃板、3.4助攻，另外，鋒線邱子軒傷癒的表現也漸入佳境，都是戰績維持在前段班的關鍵，目前僅落後第二的夢想家1場。

領航猿搶東超4強

迎戰香港東方龍獅

另一方面，日前才拿下PLG季後賽門票的桃園領航猿，今晚7點在主場桃園巨蛋迎戰香港東方龍獅，贏球才能搶下東亞超級聯賽終極4強門票，續朝「單季雙冠」的目標邁進。

領航猿想搶下關鍵一勝，盧峻翔、李家慷等本土球員的發揮至關重要，東超官網分析，洋將葛拉漢能否找回狀態也將左右戰局，畢竟他在3連勝期間場均貢獻28分，但前一場手感欠佳，最後關頭的三分球屢投不進，錯失提前鎖定4強資格的機會。

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