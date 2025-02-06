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贊助職棒工會回饋列車 國泰世華偏鄉送暖12載

2025/02/06 05:30

國泰世華銀行贊助的「職棒工會回饋列車」2024年最後一站回到台北，賴清德總統驚喜現身。（國泰世華銀行提供）國泰世華銀行贊助的「職棒工會回饋列車」2024年最後一站回到台北，賴清德總統驚喜現身。（國泰世華銀行提供）

2024最後一站抵台北

賴總統現身

〔記者吳清正／綜合報導〕由中華職棒球員工會舉辦、國泰世華銀行連續12年獨家贊助的「職棒工會回饋列車」公益活動，致力於每年巡迴全台偏遠鄉鎮送暖。2024年的最後一站抵達台北，現任職棒球員工會理事長陳傑憲親臨現場，攜手多位職棒球星與熱愛棒球的學生球員進行互動遊戲，喜愛棒球的賴清德總統更驚喜現身，與大小球員們同樂。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢也在活動現場宣布，加碼捐贈臺東大溪國小少棒隊專用手套與練習用球，陳傑憲更在手套上留下簽名，鼓勵孩子們勇敢追夢、打出自己的一片天。

國泰世華銀行指出，職業運動選手的薪資經常隨著球場上的表現而波動，因此在現役期間規劃資產、為退役生活預作準備至關重要。自2009年起，國泰世華銀行攜手職棒球員工會、職棒聯盟及各球團，陸續成立「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」。

透過信託專款專用的特性，協助近200位現役球員管理薪資及簽約金，為退役後的生活提供穩固保障，讓球員無後顧之憂地全力追求球場佳績，並為下一代職棒選手創造更健康的職業運動環境。至2024年國泰世華銀行受託管理的信託資產規模已逼近新臺幣2億元，以金融職能扮演支持職棒健全發展的穩健力量。

贈少棒手套與練習球

陳傑憲簽名

國泰世華銀行為促進運動教育扎根基層，和職棒球員工會結盟為公益夥伴，12年來獨家贊助職棒球員工會「回饋列車」活動。每年利用賽季空檔，邀請職棒球星前往台灣各地基層學校，結合當地特色活動與棒球技能教學，讓孩子們體驗運動樂趣並啟發多元可能性，也曾攜手職棒球員工會，邀請臺東大溪國小學童北上，前往大巨蛋體驗職棒精彩賽事，還登上大巨蛋大螢幕，留下難忘回憶。

胡醒賢表示：「12年來，我們一起造訪全台逾100所學校與機構，讓無數孩子見到心目中的球星，激發對運動的熱情。這次我們特別準備少棒專用的手套和練習用球，捐贈給偏鄉地區的小朋友，希望他們能感受到支持與鼓勵。我們將持續支持基層體育永續發展，結合金融專業與公益理念的初心，創造更多感動與正向價值。」

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