新加坡大滿貫賽》林昀儒單日兩勝 男單男雙晉級

林昀儒在男單與男雙獲勝晉級。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT新加坡大滿貫賽男單次輪，先以3：1力退19歲的澳洲小將裴煥，挺進16強，晚間再和高承睿聯手以3：1擊敗世界排名第7的地主組合郭勇/馮耀恩，晉級男雙8強。

世界排名50的裴煥是去年大洋洲錦標賽男單冠軍，前陣子也表現不錯，面對陌生的後起之秀，林昀儒賽前絲毫不敢大意，特別針對裴煥的打法和教練王翊澤討論了1個小時，務必做到萬無一失。

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開賽後，林昀儒按照賽前制定的戰術，前兩局很快的以11：6、11：4拿下，第3局對手出現兩顆幸運球，加上小林兩顆機會球打丟，8：11失守，但林昀儒很快做出調整，第4局以11：3終結比賽。

林昀儒今天將遭遇世界排名第6的巴西名將卡德拉諾，過去對戰紀錄小林雖以3勝1負佔優勢，但去年法蘭克福冠軍賽小林苦戰5局才險勝。

聯手高承睿

擊敗世界第7地主

男雙方面，首次搭檔的林昀儒和高承睿昨遭遇去年奪下亞錦賽銀牌的郭勇╱馮耀恩，賽前就評估不好打。王翊澤表示，郭勇和馮耀恩從小就開始搭檔，雖然兩人拆開來單打實力一般，但合拍後打法很黏，就像強力膠一樣，被纏住就不容易擺脫。不過，林昀儒和高承睿的戰術執行都很到位，今天8強戰對上世界排名第2的日本組合戶上隼輔╱篠塚大登才是真正的考驗。

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