江坤宇專訪》游擊人生 衝出最高含金量

江坤宇沒有浪費棒球天份，以勤奮努力彌補身材劣勢，獲兄弟10年天價合約，一舉改寫中職歷史。（記者李惠洲攝）

記者林宥辰／專題報導

連同去年助中信兄弟奪下台灣大賽冠軍、參與世界棒球12強台灣隊奪冠，今年還不滿25歲的江坤宇，去年兩度體驗冠軍滋味，更完成終身大事娶得美嬌娘，農曆年前，球團還端出10年超過1.4億鉅約，讓他成為中職指標性人物，也是人人稱羨的人生勝利組。

兄弟、12強奪冠 結婚也在同一年

2018年選秀會第3輪入隊後，江坤宇隔年只在一軍出賽3場，2020年首個一軍賽季，就正式接掌黃衫軍游擊手大關；前年經典賽初試啼聲，到去年12強已坐穩台灣隊游擊手第一把交椅。

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談到生涯至今成就，江坤宇仍保謙虛，他說：「其實每一年都一樣，設定的目標主要是自己，每年都想比去年的自己更好，想法都一樣。」

江坤宇是國內游擊防區第一把交椅。（記者李惠洲攝）

珍惜10年鉅約所託 按自己步調穩健前進

江坤宇坦言，生涯首個完整一軍賽季時，其實想法很單純，目標只有整季都在一軍，當中問了很多學長，對於狀況起伏的調適等，逐漸有了方向，表現才更穩定。

除了幫助台灣隊站上世界之巔，江坤宇還收到球團誠意，目前這份10年超過1.4億合約是中職最大約，讓江坤宇成為史上最快月薪破百萬的選手，放眼亞洲職棒，更是首位取得10年保障約的選手。江坤宇表示，會想珍惜這份合約，也看好日後還有選手超越這個價碼。

江坤宇說，中職環境越來越好，12強冠軍之後，球迷又更多，對環境是好事。他提到：「高中時看到智勝學長提FA轉隊的新聞，當下覺得『哇！』，很震撼。好的待遇跟環境會刺激基層選手更努力，未來就會有更多選手挑戰更好的待遇。」

江坤宇沒有旅外資歷，也無傲人身材，進職棒前未受太多注目，但隨著一步一腳印，勤奮練習等機會來臨，最終成為中職人氣球隊的指標球星，享有天價合約保障，他努力成功的例子也可作為棒球範本。

江坤宇檔案

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