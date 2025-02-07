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江坤宇專訪》國家隊游擊百搭 給一個眼神就夠

2025/02/07 05:30

江坤宇守備動作行雲流水，是國內游擊區第一把交椅。（記者李惠洲攝）江坤宇守備動作行雲流水，是國內游擊區第一把交椅。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／專題報導〕以游擊守備著稱的江坤宇，生涯自2020年新人年球季起，蟬聯5屆中職年度游擊金手套，「無一漏接」。江坤宇行雲流水的守備更讓他名揚國際賽戰場，堪稱近幾年「國家隊游擊手」的代表性人物，他則歸功於平鎮高中時期教練的打底。

江坤宇守備動作行雲流水，是國內游擊區第一把交椅。（記者李惠洲攝）江坤宇守備動作行雲流水，是國內游擊區第一把交椅。（記者李惠洲攝）

平鎮時期打下基本功 看重責任看淡頭銜

江坤宇說，小時候就是慢慢練，真正到高中進入平鎮才感覺基礎打了底，「很感謝當時的吳柏宏總教練、曾偉誠教練，幫助我把基礎打得更好。」

江坤宇平鎮高中時最著名的搭檔是效力統一獅的林靖凱，兩人曾在U18亞青共築二游防線。進入職棒後，江坤宇最熟悉的搭檔則是岳東華，在國家隊則曾和旅美的鄭宗哲、味全龍李凱威，還有岳東華都搭配過。

江坤宇說：「跟靖凱是高中起培養的默契，現在則是跟東華搭配很久，累積下來的默契，到國家隊之後也不用特別多講什麼。」

江坤宇守備動作行雲流水，是國內游擊區第一把交椅。（記者李惠洲攝）江坤宇守備動作行雲流水，是國內游擊區第一把交椅。（記者李惠洲攝）

前年經典賽，江坤宇和小一屆的鄭宗哲組成二游搭檔，兩人都是國內新生代優秀游擊手，他說：「宗哲身體素質、臂力和傳球速度都是頂尖，我則是著重基本功、穩紮穩打。」

前年經典賽失利、去年12強奪冠，台灣隊的主戰游擊手都是江坤宇，他身處其中參與國家隊的起落。江坤宇坦言，不會把「國家隊游擊手」等頭銜看太重，「很多旅外好手、或是張育成學長，很多人可以勝任這個位置。教練團怎麼安排，我就全力以赴。」

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