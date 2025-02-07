游擊區捉放 少棒阿坤自學抓三殺

江坤宇（左五）在東園少棒即展現超齡的解讀比賽能力。

（賴敏男提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕看到江坤宇年前簽下「億級鉅約」，啟蒙教練北市東園少棒教頭賴敏男直呼，「不可思議！坤宇以前身材矮小，坦白說當時我不看好他能打職棒，沒想到現在變成億元男。」

江坤宇（右）與東園少棒總教練賴敏男。（賴敏男提供）

東園少棒啟蒙 解讀比賽天份高

賴敏男透露，江坤宇原就讀板橋後埔國小，由於參加中信鯨夏令營對棒球產生興趣，父親江督寫推薦信並附學業成績單毛遂自薦，希望兒子能轉學到有棒球隊的東園國小，「我跟江爸說不用推薦信，只要四肢健全又愛棒球的小朋友都可加入球隊。」

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江坤宇的父親江督當年寫一封親筆信給東園少棒總教練賴敏男，希望兒子能轉學到東園打球。（賴敏男提供）

江坤宇小四轉學，賴敏男說，江坤宇個頭小，每次練球都是球衣最髒的，因為球來就撲相當認真，後來固定擔任先發1棒游擊手兼投手，守備頂尖兼具腳程，天分和運動神經都很棒，課業也排全班前3名。

江坤宇出色的解讀比賽能力與生俱來，有一場少棒賽對方一、二壘有人，打者擊出游擊方向小飛球，他故意讓球掉下來試圖抓雙殺甚至三殺，賴敏男說，「這是少棒教練不會特別教的東西，你看坤宇思緒多清晰。」

只是江坤宇國小畢業不到150公分，身材和力量受限，讓賴敏男不看好他未來能挑戰職棒，等到他到平鎮高中突破170公分，「我嚇到了，坤宇很努力又有天分，我認為兒時個頭小是老天爺給他的考驗，好在長大有抽高。」

江坤宇（右起）、父親江督與少棒啟蒙教練賴敏男。（賴敏男提供）

球風、個性沉穩 受父親影響至深

江坤宇個性低調內斂，球風扎實平穩，賴敏男認為關鍵在於良好家庭教育，他指出，江爸彬彬有禮猶如文人，幾乎不曾發脾氣，江坤宇少棒只要有比賽，江爸常會跟著兒子到處征戰，連澎湖也沒錯過，有一次還自製「前進威廉波特」的大型布條，從學校三樓教室垂掛到一樓，對棒球非常投入。

年前江坤宇收到中信兄弟10年最高總值逾1.4億鉅約，賴敏男傳訊息給江爸：「1.4億！我好幾輩子才能賺到，恭喜。」江爸回訊息：「感謝賴教練栽培，有基層教練無私付出，才能有職棒好手，相信未來企業更願意在基層棒球投入資源。」把江坤宇成就歸功三級棒球教練，賴敏男直誇江爸的為人高度。

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