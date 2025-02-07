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WTT新加坡大滿貫賽》乒倒世界第2 林昀儒/高承睿晉4強

2025/02/07 05:30

林昀儒（左）和高承睿（右）男雙8強戰擊退日本組合，挺進4強；小林同學另外在男單比賽也晉級8強。 （取自WTT官網）林昀儒（左）和高承睿（右）男雙8強戰擊退日本組合，挺進4強；小林同學另外在男單比賽也晉級8強。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕雙線出擊的「沉默刺客」林昀儒，昨在WTT新加坡大滿貫賽，先和高承睿攜手以3:1扳倒世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登，闖進男雙4強，追平台灣男雙在大滿貫賽最佳戰績；稍後男單賽事再以3:1擊退巴西一哥卡德拉諾，連兩年闖進8強。

鄭怡靜（右）、李昱諄聯手擊退日韓組合，闖進女雙4強。（取自WTT官網）鄭怡靜（右）、李昱諄聯手擊退日韓組合，闖進女雙4強。（取自WTT官網）

小林雙線出擊 男單闖8強

戶上隼輔/篠塚大登在去年沙烏地大滿貫賽、WTT年終賽都獲得亞軍，其中年終賽還曾扳倒中國的「雙林組合」林高遠/林詩棟。但首次合體的林昀儒/高承睿，展現絕佳的化學效應，一路壓著日本組合打，今天將和世界排名第5的法國組合多爾/布拉薩德爭奪決賽門票。

高承睿表示，經過3場比賽的磨合，兩人的默契、跑位都愈來愈好，「跟昀儒搭配難免會有點壓力，但他都告訴我，輸沒關係，該發力就發力。」

男單方面，林昀儒昨擊退世界排名第6的卡德拉諾，寫下對戰4連勝，8強將遭遇生涯5次交手還沒贏過的中國「小石頭」林詩棟。教練王翊澤表示，男雙的目標是打進決賽，至於男單也希望能做足準備，一舉完成「碎石計畫」。

世界排名24的高承睿，前天以3:2逆轉擊退巴黎奧運倫敦男單銅牌法國名將F.勒布朗，昨在16強迎戰世界排名13的南韓一哥張禹珍，雖以1:3吞敗，但輸掉的3局都曾取得領先，尤其第2局在9:4大幅領先下遭逆轉最傷士氣。他表示，「自己在領先時都打得太過保守，加上對手持續的進攻，都造成我的壓力。」

鄭怡靜/李昱諄

連2年晉級4強

女雙方面，去年獲得亞軍的鄭怡靜/李昱諄，費了一番手腳才以3:2力退世界排名11的日韓組合長崎美柚/金娜英，4強賽將迎戰中國的「雙曼組合」王曼昱/蒯曼。

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